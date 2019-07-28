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Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 01:54 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü

TRABLUS (AA) - Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki hastaneye düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı Tıp Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölenlerden 3'ünün doktor olduğunu belirterek, hastanenin üçüncü kez bombalandığını söyledi.

Hafter'in saldırıları intikam amacıyla düzenlediğine dikkati çeken Meci, Hafter güçlerinin Trablus'ta büyük hasara uğradığını kaydetti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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