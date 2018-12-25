Libya'daki terör saldırısına kınama

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de yaptığı yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığına düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, saldırının, ulusal diyalog çabalarını engellemeyi, ülkedeki güvenlik ve istikrarı sarsmayı hedeflediğini kaydetti.

Saldırıyı kınayan ve Libyalı yetkililere kurumları daha fazla korunaklı hale getirmeleri çağrısında bulunan Selame, BM Libya Özel Temsilciliğinin, saldırının olumsuz sonuçları karşısında gerekli desteği sağlamak için gelişmeleri Trablus'taki yetkililerle yakından takip ettiğini dile getirdi.

Selame, terörist grupların hiçbir resmi kuruma dokunmasına izin vermeyeceklerini ve eylemlerini engellemek için Libya halkıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, yaptığı yazılı açıklamada, terörün Libyalıların devlet kurmaya doğru ilerleme ve şiddeti reddetme kararını etkilemeyeceğini belirtti.

Useymin, İİT'nin nasıl ve ne şekilde olursa olsun her türlü teröre karşı olduğunu ve teröre karşı mücadelesinde Libya hükümetinin yanında yer aldığını ifade etti.

Arap Parlamentosu Başkanı Mişal es-Sulemi ise suç örgütlerinin korkakça işlediği cinayetlerin Libya'yı siyasi süreç ile anayasal ve seçim haklarını tamamlamaktan alıkoymayacağını dile getirdi.

Sulemi, Arap Parlamentosu'nun Libya hükümetinin, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklediğini ve Libya ile dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına bugün düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

