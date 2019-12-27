Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

TRABLUS (AA) - Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus'ta havaalanı yolunu ele geçirdi ve darbeci General Halife Hafter milislerinden 10'unu esir aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus Havaalanı Yolu'nun Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu.

Mecei ayrıca hükümet güçlerinin Hafter'e bağlı 10 milisi esir aldığını ve 3 askeri aracı da kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

- UMH güçleri 2'si BAE'ye ait 8 askeri aracı imha etti

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu da yaptığı açıklamada, Hallatat ve havaalanı yolunda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araç ve 1'i tank olmak üzere 8 aracın kullanılamaz hale getirildiğini, 6 milisin esir alındığını, 9'unun ise öldürüldüğünü aktardı.

Kununu, Hafter güçlerinin, kendisini destekleyen paralı askerlerin cephelerdeki yükünü hafifletmek için başkentin batısında yer alan Ez-Zaviye bölgesindeki semtlere hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda can kaybı yaşandığını belirtti ancak sayı vermedi.