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  4. Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 23:54 | Son Güncelleme

UMH güçleri Trablus Havaalanı Yolu'nda kontrolü sağlarken, başkentteki El-Hallatat ve Salahaddin bölgelerinde ise çatışmalar yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus'ta havaalanı yolunu ele geçirdi ve darbeci General Halife Hafter milislerinden 10'unu esir aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus Havaalanı Yolu'nun Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu.

Mecei ayrıca hükümet güçlerinin Hafter'e bağlı 10 milisi esir aldığını ve 3 askeri aracı da kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

- UMH güçleri 2'si BAE'ye ait 8 askeri aracı imha etti

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu da yaptığı açıklamada, Hallatat ve havaalanı yolunda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araç ve 1'i tank olmak üzere 8 aracın kullanılamaz hale getirildiğini, 6 milisin esir alındığını, 9'unun ise öldürüldüğünü aktardı.

Kununu, Hafter güçlerinin, kendisini destekleyen paralı askerlerin cephelerdeki yükünü hafifletmek için başkentin batısında yer alan Ez-Zaviye bölgesindeki semtlere hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda can kaybı yaşandığını belirtti ancak sayı vermedi.

Kununu'nun bahsettiği 6 esirin, Mecei'nin bahsettiği 10 esire dahil olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Trablus merkezine yakın El-Hallatat ve Salahaddin bölgelerinde de UMH ile Hafter güçleri arasında çatışmaların yeniden başladığı ifade edildi.

- Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan uyarı

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Zaviye petrol rafinerisi yakınlarındaki bir deponun top mermisiyle hedef alındığı, saldırıda depo yakınlarındaki bazı noktaların zarar gördüğü kaydedildi.

Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, Trablus'taki çatışmaların Zaviye'ye doğru yayılması ve rafinerinin zarar görmesi durumunda, elektrik santralleri ve su desalinasyon tesislerinin yakıtsız kalacağını ve bu durumda yakıt ithal etmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Son 24 saat içinde Zaviye bölgesindeki tesislere yakın bölgelere 4 saldırı gerçekleştirildiğini dile getiren Sanallah, çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki faaliyetlerin askıya alınabileceğine işaret etti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 12 Aralık Perşembe günü Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus UMH

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