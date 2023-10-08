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Liderlerden Erdoğan'a tebrik telefonu

08.10.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Dünkü kongrede yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonları geldi.

Liderlerden Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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