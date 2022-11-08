Limon otu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Limon otu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Yaprakları naneye benzediği için limon nanesi olarak anılmasının yanı sıra halk arasında melisa otu, oğul otu gibi isimlerle de anılır. Genellikle Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde yetişen limon otu, içerisinde barındırdığı birçok yararlı madde sayesinde günümüzde doğal beslenmeye önem veren kişiler tarafından tercih edilir. Hem yemeklerde hem de çay olarak tüketilen limon otu, kendine has aroması ile hoş tat bırakır. Hem kokusu hem tadı hem de şifasıyla pek çok kişinin tercihi olan limon otu çayı neye iyi gelir?

Limon otu çayı ne işe yarar?

Limon otu çayı faydaları oldukça fazladır. Kendine özgü aromatik kokusu ile fayda sağlamaya başlayan limon otu çayı faydaları:

Limon otunun en bilinen özelliklerinden birisi rahat uyku sağlamasıdır.

Uyku problemi çeken kişilerin kullanabileceği bir çay türüdür.

Stresle mücadele etmeye yarar, sinir hücrelerini uyarması sayesinde rahatlama hissi uyandırır.

Limon otu dikkat dağınıklığını azaltırken aynı zamanda kaygı gibi hislerden uzak kalmayı sağlar.

Vücutta bulunan enfeksiyonları önler.

Limon otu sayesinde çeşitli nedenlerden dolayı çıkmış olan uçukların tedavisinde kullanılır.

Yemek sonrasında gerçekleşen hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir.

Mide de bulunan asitlerin dengelenmesine yardımcı olur.

Limon otu içerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde cildi yeniler ve besler.

Gözenekleri sıkıştıran ve siyah noktalara iyi gelen limon otu, cildin genç kalmasını sağlar.

Kan dolaşımına olan olumlu etkisi ile regl sancılarına iyi gelir.

Kronik baş ağrılarının giderilmesi için limon otu çayı tüketilir.

Limon otu kaynatılarak gargara yapılması, ağzı ve dişlerde bakteri oluşumunun önüne geçer.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Sık sık idrara çıkarır bu sayede idrar enfeksiyonu gibi sorunların çözümünde başarılıdır.

Limon otu çayı nasıl yapılır?

Limon otu, baharat ve çay olarak tüketilen otlar arasında yerini alır. Limon otu çayı tarifi oldukça basittir. Limon otu çayı yapabilmek için öncelikle aktarlardan limon otu alınması gerekir. Daha sonrasında cezveye bir bardak su eklenir, üzerine bir çay kaşığı limon otu eklenerek kısık ateşte kaynayana kadar beklenir. Kaynama işlemi başladıktan sonra ocağın altı kapatılır ve demleme işlemine geçilir. Demleme işlemi bitirildikten sonra süzülür ve çay içime hazır hâle getirilir. İsteğe göre çaya ekstra aroma verebilmek adına limon ve bal eklemesi yapılır.

Limon otu çayı nasıl demlenir?

Yapımı oldukça basit olan limon otu çayı en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden birisidir. Burada önemli olan detaylardan birisi demleme işlemi ve süresidir. Cezve ile kaynatılan limon otu yaklaşık olarak 8-10 dakika aralığında demlemeye bırakılır. Demleme süresinde aromasını ve içerisinde bulundurduğu vitamin, mineral gibi sağlığa yararlı bileşenleri suya aktarır. Demleme süresi dolduktan sonra çay süzülür ve içime hazır hale getirilir. Bu aşamalardan sonra bitki çayının ılıkken tüketilmesi tavsiye edilir.

Limon otu çayı zayıflatır mı?

Bitkisel çaylar içinde bulundurdukları bileşenler ile sağlığa yararlı doğal içecekler olarak bilinir. Limon otu içerisinde çok az kalori bulundurur ve kolesterol içermez. Yemeklerde ve çay olarak sıklıkla kullanılan limon otu düşük kalorisi sayesinde zayıflatma etkisine sahiptir. Zayıflamaya olan katkısının yanı sıra içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa faydalıdır. Bu noktada önemli olan kişinin zayıflamak için belirli bir diyet listesine sahip olmasıdır. Diyet listesine uygun bir şekilde tüketilen limon otu çayı zayıflatmaya yardımcı olmaktadır.

Limon otu çayı adet söktürür mü?

Limon otu çayının faydaları oldukça fazladır. Metabolizma üzerinde olan etkisi sayesinde birçok hastalığa iyi gelir. Stres ve gerginliği azaltan limon otu çayı, kadınların adet dönemleri için kullanabilecekleri bir çay olarak bilinir. Limon otu çayının kan dolaşımına olan etkisi ile kadınların regl dönemlerinde sancılarını dindirmeye yardımcı olur. Kadınların regl ağrılarından kurtulmak ve daha huzurlu regl dönemi geçirmek için limon otu çayı tüketilebilir.