HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Linç girişimi kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı, çevredekiler kadını kanlar içerisinde görünce...

Linç girişimi kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı, çevredekiler kadını kanlar içerisinde görünce...

28.01.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Çarşamba ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişiye linç girişimi anbean kameralara yansıdı. M.U., boşanma aşamasındaki eşi Ö.U. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırıya tanık olan ve kadının kanlar içerisinde kaldığını gören çevredekiler Ö.U.’yu linç etmeye kalkıştı. Saldırgan ardından polise teslim edildi.

Kan donduran olay, saat 14.00 sıralarında Çarşamba ilçesi tarihi köprü üzerinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.U. ile M.U., köprü üzerinde karşılaştı. Ö.U., cebinden çıkardığı bıçakla eşi M.U.'yu yaraladı.

582a07c30d59210d436b6ce80176ac23

LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR

Kadın kanlar içerisinde kalırken, olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar Ö.U.'ya yakalayarak linç etmeye kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

00417115fa31ac6bd5420f3ae87bd997

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vatandaşların polise teslim ettiği Ö.U. ise gözaltına aldı.

b59497470dc8f637d1817a4feddf91b5

Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskında yeni gelişme! "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek...Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskında yeni gelişme! "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek...

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

cb15a6ea29feb28555bbab8ca699826e

d5b7407590ca9f98de69d6c2c931f7b1

d17b42c2c3a54db1975469d8e04d4ffe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Türkiye'den BM'ye 'Barış Gücü' tepkisiTürkiye'den BM'ye 'Barış Gücü' tepkisi
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

İlginizi Çekebilir

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.