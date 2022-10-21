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Liselilerin kavgasında palalı dehşet kamerada! İngiltere'den gelen görüntülerde herkesi şaşırtan o an...

21.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den gelen liseli gençlerin kavga görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kalabalık bir grup gencin savunmasız bir çocuğa uyguladığı şiddet anbean kameraya yansıdı. Kavgaya karışan büyük boyutlu pala ise görüntülerin dehşetini artıran unsur oldu. Dozun giderek arttığı olay sona ermeden önce ise sosyal medya kullanıcılarının takdirini toplayan anlar yaşandı.

İnfial yaratan görüntülerde kapüşonlu bir grup saldırgan gencin okul üniformalı bir başka gencin üzerine çullandığı görülüyor. Sıkıştırılarak çimenlere düşürülen çocuğu tekmeleyip darbeden gençlerden birinin elinde ise büyükçe bir pala bulunuyor.

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YERE DÜŞÜRÜP DEVAM ETTİLER! KAPÜŞONLU, PALALI ÇOCUK...

Görüntüler gencin elindeki palayla yerde savunmasız yatan çocuğa savurmasıyla devam ederek daha dehşet verici bir hal alıyor.

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Bu sırada etrafta bulunan gençlerden birinin "Çocuğu dövüyorlar" şeklindeki çığlıkları duyuluyor.

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SALDIRGAN GENÇLERİ BÖYLE KAÇIRDI!

Genci bu dehşetten kurtaran ise okulun güvenlik görevlisi oluyor.

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Sarı fosforlu yelek giyen kişi, saldırgan gençlerin üstüne bir anda atlayarak şiddete uğrayan genci kurtarıyor.

Saldırgan gençler kaçarken kameraya palalı gencin suç aletini çantasına geri koymaya çalıştığı anlar yansıyor.

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Bu anlar sosyal medyada infial yaratırken güvenlik görevlisinin kahramanca hareketi ise büyük övgü topladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kavga pala

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