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  4. Listeler sonrası iddialı sözler! Canlı yayında sayı verdi 'Simülasyonu yaptılar' O isim için de 'Seçilmeme riski hiç yok' diyerek net konuştu

Listeler sonrası iddialı sözler! Canlı yayında sayı verdi 'Simülasyonu yaptılar' O isim için de 'Seçilmeme riski hiç yok' diyerek net konuştu

10.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala milletvekili listeleri gündemde. Siyasette listelere ilişkin çok sayıda yorum yapılırken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Millet İttifakı'nda yapılan iş birliğinin CHP'ye minimum 43 ilave milletvekili kazandıracağını ifade eden Altay, "Bu konuda bu işi bilen teknik arkadaşlar gerekli simülasyonu yaptılar" dedi. Altay konuşmasına "Bizim parti tabanımızın da endişe etmesine gerek yok" sözlerini de ekledi.

Listeler sonrası iddialı sözler! Canlı yayında sayı verdi 'Simülasyonu yaptılar' O isim için de 'Seçilmeme riski hiç yok' diyerek net konuştu

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Milletvekili listelerine ilişkin değerlendirmeler yapılmaya devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldıkları programda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Altay'ın "minimum 43 ilave milletvekilliği" sözleri dikkat çekti. Altay “En az 40 milletvekili parlamentoya gelecek” diyerek 4 siyasi partiyi de işaret etti.

"6 PARTİNİN ÇOK STRATEJİK BİR GÜÇ VE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ VAR"

Sözcü Televizyonu'nda ‘Her Açıdan’ isimli programda Ruhat Mengi'nin sorularını cevaplayan Altay, CHP'nin YSK'ya sunduğu milletvekilliği listeleriyle ilgili konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"11 vilayetin dördünde biz seçimlere katılmıyoruz. İYİ Parti amblemi altında katılacağız. Örneğin Aksaray'da İYİ Parti'nin adayı birinci sırada olacak CHP Aksaray'da hiç seçime girmeyecek, ikinci sırada uygun görülürse bir CHP'li aday İYİ Parti adayı olarak orada seçime girecek.

Düzce için de tam tersini söylemek mümkün. Bizim böyle de bir iş birliğimiz var İYİ Parti'yle. Aslında 6'lı Masa olarak, 6 partinin çok stratejik, çok iyi düşünülmüş, iyi kurgulanmış bir güç ve iş birliği süreci var.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlere kendi logo ve amblemleriyle katılmıyorlar. Bunu YSK'ya da bildirdiler. Ama öncesinde zaten Millet İttifakı olarak da, bu altı partinin seçime birlikte gireceğiyle ilgili bir ittifak protokolü, YSK'ya verildi."

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"600 KİŞİLİK BİR LİSTE GÖTÜRDÜK"

Diğer partilerin ayrı ayrı seçime katılmalarının oyların bölünmesine yol açacağını söyleyen Altay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yani ittifaktaki 3 partinin ayrı ayrı aldığı, 15'şer, 20'şer bin oylar birleşse bir vekil çıkarıyor. Ama ayrı ayrı olunca çıkaramadığı için onlardan bir tık üst oy alan başka bir partiye hak etmediği bir vekilliği sağlıyor.

Artık bu oylar olmasın diye 4 partiye biz CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na bugün arkadaşlarımızla götürülen listede 600 kişilik bir liste götürdük. Sanıyorum 78 milletvekili bu 4 partiye mensup arkadaşlarımızdan. Benim öngörüm bunların minimum 50'si seçilecek."

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"PARLAMENTOYA GELECEKLER"

Altay devamında "Örneğin benim seçim bölgem İstanbul üçüncü bölgede 36 milletvekili çıkacak. Biz o bölgede umarım ve dilerim o çıkacak toplam milletvekili sayısının en az yarısına talibiz. Yarısını alacağımızı ön görüyoruz. Böyle olunca bu sıraların hiçbiri geri değil. Benim hesaplarıma göre, siyaset yelpazesinde seçilebilir diye nitelenen en az 40 milletvekili diğer 4 siyasi partili arkadaşlar tarafından bizim partimize o imkânı kullanmak suretiyle parlamentoya gelecek." şeklinde konuştu.

"ARKADAŞLAR GEREKLİ SİMÜLASYONU YAPTILAR: MİNİMUM 43 İLAVE MİLLETVEKİLLİĞİ SAĞLAYACAK"

Diğer partilerle yapılan iş birliğinin CHP'ye minimum 43 ilave milletvekilliği sağlayacağını öngördüklerini açıklayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda bu işi bilen teknik arkadaşlar gerekli simülasyonu yaptılar. Bizim bu simülasyonumuz bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngördüğü, hem bir önceki seçimde aldığı oy hem de son yapılan anketlerin birleştirilip ortak sonucunun çıkarılmasında bu iş birliği bize minimum 43 ilave milletvekilliği sağlayacak."

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"BAZI ADAYLARIMIZ, VEKİLLERİMİZ FEDAKARLIK ETMEK ZORUNDA KALDI"

Altay devamında "Bizim parti tabanımızın da endişe etmesine gerek yok. Biz verdik ama onların getireceği var. Bizim bazı milletvekili adaylarımız, mevcut milletvekillerimiz fedakârlık etmek zorunda kaldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Fedakârlık olmadan siyaset olmaz." şeklinde konuştu.

"SAYILAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Altay "Bizde sayılar önemli değil. Bir güç birliği süreci var. Bizim Millet İttifakı'nın diğer partilerine verdiğimiz milletvekilliği sıraları o partilerin de kendi taban gücüyle bizden gitmeyecek. Bizim şemsiyemizin altında onlar kendi tabanlarını daha rahat konsolide edip hak ettikleri milletvekillerini CHP rozetiyle alacaklar. Parlamentoda yemin edildikten sonra herkes kendi partisinde siyasi sürecini ve yoluna yine Millet İttifakı şemsiyesi içinde devam edecek." dedi.

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O İSMİ İŞARET ETTİ! "SEÇİLMEME RİSKİ HİÇ YOK"

Altay, “Demokrat Partili Cemal Enginyurt, İstanbul birinci bölgeden 9. sırada kazanabilir mi?” sorusuna da yanıt verdi. Altay “Biz oradan 14 milletvekili çıkarmayı ön görüyoruz. Simülasyonlarımız da öyle. Sayın Enginyurt'un seçilmeme riski hiç yok” şeklinde konuştu.

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