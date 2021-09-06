Logitech K380 Bluetooth klavye incelemesi

Logitech K380 Bluetooth klavyeyi deneyimlerken uzun süreli kullanımlarda bileklerimizde ağrı yaşamadık. Ayrıca oval olarak tasarlanan tuşlar, yumuşak basış hissine sahip ve sessiz çalışıyor. Tuşlar arasındaki boşluklar da yeterli düzeyde. Ek olarak, bize deneyimleyebilmemiz için gelen klavyenin Türkçe karakterlere sahip olduğunu da belirtmeliyiz.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Renkler başlığına geldiğimizde, pek çok farklı renk seçeneğinin yer aldığını görüyoruz. Grafit siyahı, beyaz, gül rengi ve lacivert gibi renk seçenekleri var. Bize, deneyimleyebilmemiz için grafit siyahı rengi geldi.

Logitech K380, başta da belirttiğimiz gibi bir Bluetooth klavye. 3 farklı cihazla eşleştirilebiliyor ve cihazlar arasında geçişler yaparak kullanıma devam edilebiliyor.

Klavyenin sol üst kısmına baktığımızda, Bluetooth switch, yani cihaz değişimleri için gerekli olan 3 anahtar tuşu görüyoruz. Ek olarak ufak led ışıkları o an hangi cihazda bağlı olduğunu takip etmeyi sağlıyor.

Klavyeyi bağlamak için, örneğin 1 numaralı tuşa birkaç saniye basılı tutmamız gerekiyor. Böylece cihaz, Bluetooth cihaz arama moduna geçiyor. İşte bu esnada da bilgisayar, tablet, telefon ya da televizyon gibi ürünler bağlanabiliyor. Bu yöntemi diğer 2 tuşla da gerçekleştirip toplamda 3 farklı cihazla bağlantı kurulabiliyor.

Ürün, Windows, Android ve iOS gibi popüler işletim sistemleri dahil, harici klavye desteği sunan pek çok farklı sistemde çalışıyor.

Akıllı televizyon tarafını ele alalım. Çoğu kullanıcı, fiziksel tuşlara sahip kumandaları kullanışlı bulmuyor. Bunun yerine sesli komut üzerine yoğunlaşıyor. Ama öte yandan, bazen TV’de detaylı aramalar yapabilmek, sosyal medya platformlarını kullanabilmek ve hatta oyun oynayabilmek için iyi bir klavyeye ihtiyaç oluyor. İşte burada da devreye K380 gibi klavyeler devreye giriyor diyebiliriz.

10 metre mesafeye kadar kablosuz olarak çalışabilen cihaz, TV’de çeşitli kontroller gerçekleştirmeyi sağlıyor.

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