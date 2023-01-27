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Lokantanın ortasına büyük tuvaletini yaptı! Mide bulandıran olayda 'Bu kadar da olmaz' dedirten ayrıntılar

27.01.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir lokantada yaşanan hırsızlık, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Camı kırarak lokantaya giren hırsız, yemek yedi, içti, yetmedi tuvaletini bile yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah lokantaya gelen iş yeri sahibi dükkandaki tersliği görünce güvenlik kameralarındaki görüntüleri izledi ve büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...

Lokantanın ortasına büyük tuvaletini yaptı! Mide bulandıran olayda 'Bu kadar da olmaz' dedirten ayrıntılar

Mide bulandıran olay, İzmit ilçesinde bulunan bir lokantada 02.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, zanlı, lokantanın camını kırarak içeriye girdi. Bir süre etrafta gezinen hırsız, ceketini çıkarak yemeğini yedi, içeceğini içti. Daha sonra lokantanın ortasında tuvaletini yapan şahıs, tekrar hırsızlığa koyuldu. Çekmeceleri karıştıran hırsız, yazarkasayı bıçakla açarak, içindeki 300 TL parayı aldı. Hırsız daha sonra gözlerini sadaka kutusuna yöneltti. Sadaka kutularını da parçalayan hırsız, elini kolunu sallayarak lokantadan çıktı.

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GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

Sabah lokantayı açmaya gelen iş yeri sahibi Tayyip Akdeniz, camın, yazar kasanın ve sadaka kutularının patlatıldığını görünce hemen güvenlik kameralarını izledi.

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Hırsızın rahatlığı karşısında şoke olan Akdeniz, polise haber verdi.

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"YİYİP İÇMİŞ VE BÜYÜK TUVALETİNİ YAPACAK KADAR İĞRENÇLEŞMİŞ"

Olayı anlatan Tayyip Akdeniz, “Vatandaşın biri camı kırarak dükkanımıza girmiş. Yazar kasa kutusunu ve sadaka kutularının hepsini kırarak paraları almış. Daha sonra yiyip içmiş ve büyük tuvaletini yapacak kadar iğrençleşmiş. Şahıstan şikayetçi olacağız. Sadaka kutularında ne kadar para olduğunu bilmiyoruz ama yazar kasada 200-300 civarı bir para vardı" dedi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Kocaeli lokanta

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