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Lübnan'da artan protestolar "açlık devriminin" habercisi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Lübnan'da liranın değer kaybı sonrasında vergi artışıyla derinleşen ekonomik krize halk tepki göstererek ülke çapında gösteriler düzenlemesinin sonuçları tartışılıyor - Hristiyan Ketaib Partisi Milletvekili İlyas Henkeş: - "Ülkede kötü yönetim ve keyfi uygulamalardan kaynaklı sıkıntılara karşı halkın haklı tepkisiydi" - Doğu Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü ve ekonomist Sami Nadir: - "Halkın sokaklardaki açlık tepkisi patlamaya hazır bir volkan, pazar günü bunu gördük"

BEYRUT (AA) - Lübnan'da pazar günü ekonomik durumu protesto eden gösterilere ordu ve güvenlik güçlerinin müdahalesi, yeni olaylara yol açma ihtimalini beraberinde getirdi.

Gösterilerin yapıldığı kentlerde işlek noktalarda yolu trafiğe kapatarak lastik yakan göstericiler, doların yükselmesiyle kötüye giden ekonomik durumu ve 2020 bütçesinde vatandaşların sırtına yeni vergi yüklerinin getirilmesini protesto ettiler.

Gösteriler Beyrut'un yanı sıra, el-Metn, Keservan ve Beka bölgelerinde de görüldü. Göstericilerin hükümet sarayına ulaşmak için demir bariyeri aşmaya çalışması sonrasında emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.

Vatandaşları endişeye sevk eden gösteriler hakkında ülkenin kaosa sürükleneceği, halk hareketinin kötü gösterilmek istendiği ve bu gösterilerin siyasi oyunlar olduğu gibi çeşitli değerlendirmeler yapılıyor.

- "Gösteriler halkın haklı tepkisi"

Ülkenin muhalefet partilerinden Hristiyan Ketaib Partisi Milletvekili İlyas Henkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin protestoyu kötü maksatlarla düzenlediği iddialarını reddetti.

Henkeş, "Benim pazar günü Lübnan sokaklarında gördüğüm, ülkede kötü yönetim ve keyfi uygulamalardan kaynaklı sıkıntılara karşı halkın haklı tepkisiydi." dedi.

Halkın sıkıntılarının 4 yıldır devam ettiğini belirten Henkeş, partisinin Mecliste bu sorunları dile getirdiğini, Saad Hariri hükümetine güvenoyu vermeyerek ve vatandaşlara vergi yükleyen bütçe tasarısını reddederek gerekli tepkiyi gösterdiklerini ifade etti.

Henkeş, gösterilerin kötü sunulduğunu, ancak bu yanlış algının düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gösterilerin doğru bir şekilde anlaşılması lazım, kimileri statükodan faydalanıyor ve değişimden korkuyor." diye konuştu.

- Patlamaya hazır bir volkan

Lübnan merkezli Doğu Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü ve ekonomist Sami Nadir, "Halkın sokaklardaki açlık tepkisi patlamaya hazır bir volkan. Pazar günü bunu gördük. Hükümet temel reformları yaparak ekonomiyi kurtarmalı." dedi.

Daha önce reform adı altında alınan kararların bütçe açığını vergilerle kapatmaya çalışmak olduğunu belirten Nadir, vatandaşların artık bu vergi yükünü üstlenmek istemediklerini ifade etti.

Nadir, ülke ekonomisinde büyüme rakamlarının düştüğüne ve ödemeler dengesinin bozulduğuna dikkati çekerek, alım gücünün etkilenmesi ve istihdamın daralması sonucu halkın sokaklara çıkarak öfkelerini kustuğunu kaydetti.

Olayların nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin de Nadir, bunun yıllardır yaşanan krizin birikiminin bir sonucu olduğuna işaret etti. Nadir, gösterilerin temel motivasyonunun Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle yaşanan "açlık krizi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki döviz rezervindeki azalma, dış borcun artışı ve ödemeler dengesinin bozulması nedeniyle bir dolar serbest piyasada 1700 Lübnan lirasına kadar işlem görmüştü.

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Beyrut İlyas Henkeş Lübnan protesto Sami Nadir

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