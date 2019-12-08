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Lübnanlı iş adamı Hatib, başbakan adaylığını kabul etmediğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 22:48 | Son Güncelleme

Lübnanlı iş adamı Hatib, başbakan adaylığını kabul etmediğini açıkladı

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilecek adaylar arasında adı sıklıkla anılan iş adamı Semir el-Hatib, bu süreçten çekildiğini duyurdu.

Başbakan Saad el-Hariri ile başkent Beyrut'taki makamında bir araya gelen Hatib, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Hatip, siyasi liderlerin Lübnanlılarla birlikte ülkedeki krizi çözüme kavuşturacağını belirterek, "Aday gösterildiğim yolu tamamlayamamaktan ötürü özrümü beyan ediyorum." dedi.

İsminin başbakanlık için anılmaya başladığında pek çok arkadaşı ve siyasetçinin güzel temennileriyle karşılaştığını kaydeden Hatib, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ile bana güvenen tüm liderlere teşekkürlerimi sunmayı fırsat bilirim." diye konuştu.

Hatib, son iki haftada ilgililerle bir dizi görüşmeler yaptığını, bu sırada bazı kesimlerin kendisi için olumsuz bir kampanya yürüttüğünü dile getirdi.

- "Sünni kesimlerden Hariri'ye destek"

Başbakan Hariri'den önce Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan'la da bir araya geldiğini aktaran Hatib, Hariri'nin kendisini desteklediğini söyledi.

Hatib, Deryan ile görüşmesinde, ülkedeki Sünni kesimlerle yapılan istişareler sonucu yeni hükümetin kurulması için Saad Hariri'nin isminde mutabık kalındığı bilgisini aldığını söyledi. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada kurulacak yeni hükümette yer almayacağını ve başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'i desteklediğini açıklamıştı.

Güçlü Lübnan, Hizbullah ve Emel Hareketi ile Müstakbel Hareketinin lideri Saad el-Hariri, daha önce başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'e destek verirken "17 Ekim Devrimi" isimli bir grup iş adamı Hatib'in adaylığını tepkiyle karşılamıştı.

Son gelişmeler ışığında Lübnan'da hükümet kurma sürecinin başa döndüğü ifade ediliyor.

- Başbakanlık istişare görüşmelerinde ertelenme sinyali

Lübnan Cumhurbaşkanlığının hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirlenmesi için yarın yapması beklenen istişare görüşmelerinin ertelenebileceği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hatib'in başbakanlık sürecinden çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı, söz konusu istişare görüşmelerinin başka bir tarihe ertelenmesi konusu üzerinde çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için pazartesi günü siyasi grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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Başbakanlık Hatib Lübnan

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