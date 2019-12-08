Lübnanlı iş adamı Hatib, başbakan adaylığını kabul etmediğini açıkladı

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilecek adaylar arasında adı sıklıkla anılan iş adamı Semir el-Hatib, bu süreçten çekildiğini duyurdu.

Başbakan Saad el-Hariri ile başkent Beyrut'taki makamında bir araya gelen Hatib, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Hatip, siyasi liderlerin Lübnanlılarla birlikte ülkedeki krizi çözüme kavuşturacağını belirterek, "Aday gösterildiğim yolu tamamlayamamaktan ötürü özrümü beyan ediyorum." dedi.

İsminin başbakanlık için anılmaya başladığında pek çok arkadaşı ve siyasetçinin güzel temennileriyle karşılaştığını kaydeden Hatib, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ile bana güvenen tüm liderlere teşekkürlerimi sunmayı fırsat bilirim." diye konuştu.

Hatib, son iki haftada ilgililerle bir dizi görüşmeler yaptığını, bu sırada bazı kesimlerin kendisi için olumsuz bir kampanya yürüttüğünü dile getirdi.

- "Sünni kesimlerden Hariri'ye destek"

Başbakan Hariri'den önce Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan'la da bir araya geldiğini aktaran Hatib, Hariri'nin kendisini desteklediğini söyledi.