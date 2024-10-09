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  4. Macaristan Başbakanı Orban'a 'hain' protestosu! Üzerine koşup para fırlattı

Macaristan Başbakanı Orban'a 'hain' protestosu! Üzerine koşup para fırlattı

09.10.2024 14:46
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu'nda bir aktivist tarafından protesto edildi. “Ülkeni kaç paraya sattın?” diye bağırarak Orban'a doğru yürüyen aktivist Macar Başbakan Orban'a para fırlattı.

Avrupa Parlamentosu’nda dün gerçekleştirilen basın toplantısında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması ilginç bir protestoyla yarıda kaldı.

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MUHALİF AKTİVİST ORBAN'A PARA FIRLATTI

Macaristan Başbakanı Orban’ın ülkesinin 6 aylık Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sürecine ilişkin planlarından bahsettiği sırada Macaristan’dan muhalefet partisinden Belediye Meclisi üyesi olduğu belirtilen Macar bir siyasetçi ve aktivist, ülkesini satmakla suçladığı Orban’a para fırlattı.

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"ÜLKENİ KAÇ PARAYA SATTIN?"

Protesto sırasında aktivist, “Ülkeni kaç paraya sattın? Sayın Başbakan, ülkeni kaç paraya sattın?” diye bağırdı. Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen gösterici salondan çıkarılırken “Kendisi ülkemizi Putin’e ve Xi Jinping’e sattı” diyerek bir kez daha bağırdı.

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Protestocunun salondan çıkarılmasından sonra basın toplantısına devam eden Orban, “Belki de burada Macaristan’daki siyasi kültürle ilgili bir cümlelik bir açıklama yapmak gerekiyor. Macarca dobra bir dildir ve iletişim de oldukça serttir. Bir Macar politikacı, başka bir Macar politikacıya “hain” dediğinde, bu bizim dilimizde ‘Seninle aynı fikirde değilim’ manasına gelir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Viktor Orban Protesto
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