Macaristan'da ''Buğdayın 13 bin yıllık yolculuğu'' sunumu

BUDAPEŞTE (AA) - Türk mutfağı tarihi araştırmacısı, yemek yazarı ve şef Ömür Akkor, Macaristan'da Anadolu mutfak kültürünü tanıtan sunum yaptı.

Akkor, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Merkezinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara Türk mutfağının zenginliğini anlattı.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'de yapılan kazılarda 13 bin yıl öncesine ait bazı kalıntıların bulunduğunu ve bu kalıntılarda o döneme ait yemek hazırlama bilgilerinin ve kriterlerinin yer aldığını söyledi.

Araştırmacı Ömür Akkor'un kazılarda ortaya çıkan kalıntılar ışığında Hitit yemek kitabı hazırladığını hatırlatan Abdikoğlu, sunumda katılımcıların Selçuklu ve Osmanlı mutfağını da tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Katılımcılara ayrıca, zeytinyağı ve ekşi mayalı iza buğdayından yapılmış ekmek de ikram edildi.

