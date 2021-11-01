Macron’dan balıkçılık krizi nedeniyle İngiltere’ye yaptırım uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizi hakkında açıklamada bulundu.

Macron, "Gerginlik istemiyorum, 10 aydır çalışıyoruz. Bazı balıkçılara ruhsat verildi ve bunu memnuniyetle karşılıyorum ama daha birçok ruhsat hala anlaşılmayan nedenlerle verilmedi. Bazı ruhsatlarda hala sabitlenmemiş metodolojiler var. Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği, ’Bu yaklaşıma bağlı kalırsanız, misilleme önlemleri alınacaktır’ demeye başlamak için her türlü hakka sahiptir" ifadelerini kullandı.

"TOP İNGİLİZ SAHASINDA"

Dileğinin misilleme yoluna gitmemek olduğunu ve anlaşmaya varılmasının olduğunu altını çizen Macron, İngiltere’ye bir yöntem önerisinde bulunduğunu açıkladı. Macron, "Başbakan Johnson ile anlaştığımız şey budur bir yöntem önerisinde bulunacağız ve kısa vadede anlaşmak için adımlar atacağız. Başbakanlık ekiplerine bu yöntemi hakkında belgeler verdik. Britanyalılar bariz bir adım atmazlarsa 2 Kasım’dan itibaren planlanan yaptırımlar uygulanacak. Şu an top İngiliz sahasında" dedi.

Fransa, Brexit sonrası İngiltere’yi Fransız balıkçılara çok az ruhsat verdiği için eleştirirken, İngiltere’nin geri adım atmaması halinde 2 Kasım’dan itibaren yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Yaptırımlar, arasında İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına yüklerini boşaltmasını yasaklama ve kamyonlar üzerindeki gümrük kontrollerinin artırılması yer alıyor. (İHA)



