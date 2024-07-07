Mağaza vitrinleri tek tek kara tahtalarla kapatıldı! Nedeni ise bir hayli şaşırttı!

Fransa sokaklarında erken genel seçimleri ikinci turu öncesinde Paris sokaklarında güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 49,5 milyon Fransız seçmenin yaşadığı ülke, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek milletvekillerini belirlemek için ikinci kez sandık başında gidecek.

MAĞAZA VİTRİNLERİ KARA TAHTALARLA KAPATILDI

Kritik seçimin ikinci tur heyecanı ülkede devam ederken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. İkinci tur sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve olası mağaza yağmalamalarını önlemek amacıyla, dükkanların vitrinleri ve camlı bölgeleri tahta plakalarla kapatıldı. Yapılan bu uygulama ile, seçim sonrasında oluşabilecek zararların minimuma indirgenmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapıldığı bildirilen uygulama ile bir çok mağaza, yağmalanmaya karşı korumaya alındı.

Oy kullanma işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

501 MİLLETVEKİLİ 2. TURDA YAPILACAK OYLAMAYLA BELİRLENECEK

Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin 76'sı ilk tur oylamasında belli olurken bu milletvekillerinin 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları oldu. Kalan 501 milletvekili ise yapılacak olan 2.tur oylamayla belirlenecek. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





