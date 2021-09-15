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  4. Mahallede bulunan tabelayı aracına yüklemek isteyen hurdacıya teyze şoku!

Mahallede bulunan tabelayı aracına yüklemek isteyen hurdacıya teyze şoku!

15.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da hurda toplayıcısı bir kişi, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı aracına alarak götürmek istedi. Mahallede yaşayan bir teyze ise gence müdahale ederek tabelayı elinden aldı. O anları sosyal medyada büyük taktir toplayan kadın, “Bu tabela belediyeden bize emanet. Biz de emanete sahip çıkmak zorundayız. Emanete sahip çıktık. Kimse bir şey yapmayınca ben de elinden aldım” sözleri ile yaşananları anlattı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Dutlubahçe Mahallesi 699 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta hurda toplayan bir genç, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı gözüne kestirdi. Genç, tek başına kaldırmakta güçlük çektiği tabelayı ‘çek çek’ tabir edilen aracına yüklemeye çalıştı. Gencin tabelayı yüklediğini gören mahallede yaşayan Gülten İzci, duruma müdahale etti. Mahalleli tarafından ‘teyze’ olarak bilinen kadın, tabelayı gencin elinden alarak yerine bıraktı.

DAVRANIŞI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Yaşanan o anlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde gencin sokak üzerinde bulunan tabelayı sürüyerek aracına yüklemeye çalıştığı ve daha sonra İzci’nin hurdacının elinden alarak yerine koyduğu görüldü. Genç ise tepki karşısında arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda izleyici tarafından izlendi. Gülten İzci’nin davranışı büyük taktir topladı.

"EMANETE SAHİP ÇIKTIM"

Yaşadıklarını anlatan Gülten İzci, “Mahallede yaşıyorum. Bu tabela belediyeden bize emanet. Biz de emanete sahip çıkmak zorundayız. Emanete sahip çıktık. Götürüyorlardı ben de vermedim. Ben oturuyordum. Baktım aracına yüklüyor. Kimse bir şey yapmayınca ben de elinden aldım. Müdahale ettim. Bırakmasını söyledim. Mahallemize sahip çıkmak zorundayız. İnsanlık vazifemi yerine getirdim” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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