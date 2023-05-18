Mahallenin Muhtarları’nın Fadime’si son haliyle şoke etti! Görenler şaştı kaldı

Oyuncuları arasında Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Türk televizyon tarihinin sevilen dizilerinden olan Mahallenin Muhtarları'nda Fadime karakterini canlandıran Aydan Burhan'ın son hali gündem oldu.

1992-2002 yılları arasında yayınlanan sevilen dizide Cihat Tamer’in canlandırdığı muhtarın kızına hayat veren Aydan Burhan dizinin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Temel’in biricik aşkı olan Fadime’ye hayat veren Burhan’ın diziden ayrılması çok ses getirmişti.

Aydan Burhan'ın rol aldığı yapımlar arasında Yangın Ayşe, Tirvana, Hicran, Hercai ve Bir Zamanlar Çukurova da yer alıyor.

Şimdilerde 54 yaşında olan Burhan'ı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde görenler çok şaşırmış, adeta tanıyamamıştı.