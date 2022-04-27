Mahkum dizisinden Cemre karakterinin giydiği triko bluza uygun fiyatlı alternatifler

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mahkum, son dönemin en başarılı dizilerinden biri. Her bölümüyle ekranlarda fırtınalar estiren ikonik dizinin en beğenilen karakterlerinden biri de şüphesiz Cemre Uysal. Zeki, güzel ve hırslı karaktere hayat veren güzel oyuncu Seray Kaya, sadece başarılı performansıyla değil dizi stiliyle de hayranlarını büyülüyor. İş hayatında casual bir şıklıkta gördüğümüz Cemre'nin günlük kombinleri de oldukça beğeniliyor. Özellikle fenomen karakterin triko bluzu çok beğenilmişti. Şanslıyız ki sadece tek tıkla Cemre'nin bohem şıklıktaki triko bluzunun uygun alternatiflerine ulaşmak mümkün.

1. Eski ile yeninin buluşması: Triko croplar

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Birkaç sezondur hayatımızda olan croplar hem sportif duruşları hem çekici silüetleriyle popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Genellikle konforlu kumaş malzemelerle görülen parçalar, babaannelerin sandıklarından kopup gelen örgü modellerle bir araya gelerek ölümsüz şıklığa kavuşuyor. Sokak modasının sevilen markası DeFacto, âdeta Mahkum'un güzeller güzeli karakterinden ilham alarak tasarladığı triko atleti ile kalpleri kazanıyor. Eski modellerle yeni trendleri buluşturan modeli dilerseniz kot parçalar ile tamamlayarak günlük kombinler yapabilir veya etek ve topuklu terliklerle birleştirerek şık yaz davetlerinin yıldızına dönüşebilirsiniz.

2. Çizginin yeni yorumu

Ünlü tasarımcı Coco Chanel'in kadın modasına kazandırdığı çizgiler, siyahın isyankârlığı ve beyazın asilliği ile buluşarak bambaşka boyuta ulaşıyor. Sonsuzluğa uzanıp giden formları ile âdeta özgürlüğün sembolüne dönüşen klasik çizgiler, triko malzemeyle ciddi tavırlarından kurtularak sıcacık bir havaya bürünüyor. Siz de bu moda karnavalının bir parçası olmak istiyorsanız Cemre'nin triko bluzunun çizgilerle süslenmiş olduğu Happiness İstanbul Crop Triko Bluz'u tercih edebilirsiniz. Fenomen parçadan farklı olarak yakası düz şekilde gelen model, hafif kabarık fırfırlı kollarıyla daha ciddi kombinlere de çok yakışacak.

3. Takım ruhunun karşı konulmaz gücü

Zeki ve şık karakter Cemre, çabasız şıklığa kavuşmak için tek ihtiyacının triko ikili olduğunu biliyordu. Takım ruhunun karşı konulmaz gücünden ilham alan triko hırka ve askılılar, 10 dakikada hazırlanılması gereken serin yaz akşamlarında elinizin ilk gittiği parçalar olabiliyor. Cemre gibi kısa sürede göz alıcı şıklığa ulaşmak isteyenlerin çok seveceği DeFacto Triko Atlet Takım, pratik ve güçlü bir stilin sembolüne dönüşüyor. Güzel karakterin sevilen bluzunun aksine tatlı kahve tonu ile buluşan parçayı özellikle kot pantolonlarla kombinleyerek harikalar yaratabilirsiniz. Favori parçanız olmaya aday triko takıma mutlaka şans verin.

4. Basic modellerin dayanılmaz hafifliği

Mahkum'un Cemre'sinin triko takımla oluşturduğu görünümünü çok beğendiyseniz ancak daha sportif bir alternatif arıyorsanız basic parçalardan yararlanabilirsiniz. Hem formu hem malzemesi ile birçok ortama ve zamana uyum sağlayabilecek sade modeller, her gardırobun ihtiyacına dönüşüyor. Cemre'nin bohem crop parçasını penye malzeme ile birleştirerek daha sportif şıklığa ulaştıran Snailify, günlük kombinlerin joker parçasına dönüşecek modeli huzurlarınıza sunuyor. Hafif kumaşı ve açık rengi ile özellikle sıcak yaz aylarının kurtarıcısına dönüşecek bluzu sezonun trendi çiçekli midi eteklerle bir araya getirebilirsiniz.

5. Yaz ayları ile sınırlı kalma

Mahkum'un yıldızının triko crop takımını çok beğendiyseniz ancak bu şıklığı dört mevsim yaşamak istiyorsanız müjde! Soğuk havalara uyum sağlayan işlemeli trikolar sayesinde her daim Cemre gibi görünmek mümkün. Modaonna Rustik Triko Bluz, nude tonlardaki modeli ile bahar ve kış aylarında da bohem şıklığa kavuşmak isteyenlerin ilk seçeneğine dönüşüyor. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar gardırobunuzdan ayrılmayacak model, kot pantolon ve bot kombinleri gibi klasik kombinleri bile anında özgün, tarz bir görünüme ulaştırabiliyor. Özellikle vintage stile sahip olanların çok seveceği parçayı kaçırmayın deriz.

6. Ofis kombinlerinin yeni oyuncusu

Sürekli aynı şeylerin giyildiği ofis ortamları özellikle yaz ayları gelince oldukça can sıkıcı bir hâl alabiliyor. Tam böyle zamanlarda yardımınıza koşan hibrit modeller, ofis kombinlerinin yeni yıldızı olmaya aday. Cemre'nin bohem triko crop modelini polo yaka ve çizgi kabartmalarla buluşturarak ofis stiline uyarlayan Trendyolmilla, yaz ayları için benzersiz bir parça sunuyor. Yazlık kumaş pantolonlar ile çok yakışacağını düşündüğümüz modeli dilerseniz kot şortlarla kombinleyerek günlük şıklığa da ulaşabilirsiniz. Bu yaz ofis stilinizde değişikliğe gitmek istiyorsanız modeli alışveriş listenize mutlaka eklemelisiniz.

7. Rekabeti seven halter yaka modeller

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Birçok sezon boyunca kombinlerde hâkimiyetini kuran croplar, halter yakaların güçlü tavrına karşı koyamıyor. Spor olimpiyatlarından moda dünyasına sıçrayan bu stil, sezonun şampiyonluğunu kolay kolay başka bir modele vermeyecek gibi görünüyor. Cemre'nin askılı ve V yaka inen bluzu, halter yakaların galibiyetine boyun eğiyor. Fenomen bluzun işlemeli modelinin aksine düz örgülerden oluşan DeFacto'nun eşsiz parçası özellikle daha rahat stile sahip kadınların bir numarasına dönüşüyor. Maskülen yakası ile omuzları zarifçe ortaya çıkaran triko bluzu elbise dolabınıza eklemeden bu yazı bitirmeyin.

8. Renklerin gücü adına!

Açık nude renkler hepimizin kurtarıcısı ancak şu bir gerçek ki renkli parçaların dinamik enerjisi insana bambaşka bir hava katıyor. Özellikle yaz aylarında daha da sevilen canlı renkler, gökkuşağının tüm ruhunu kombininize getiriyor. Özgün ve yaratıcı tasarımlarla herkesin kalbini kazanan Vatkalı, nötr triko bluzları güneşin özgür tonlarına bulandırıyor. Gördüğünüz anda bile içinizi açacak Vatkalı Halter Yaka Sırt Dekolteli Triko Crop Top, özellikle plaj partilerinin starına dönüşmeye aday. Çekici sırt dekoltesi ile şıklığı doruklara çıkaran parçayla yazın deli dolu enerjisi her daim yanınızda olacak gibi görünüyor.

9. Gece davetlerinde Cemre ilhamı

Yaz aylarında şık gece davetleri için kombinler oluşturmak kimi zaman çok zor olabiliyor. Saatlerce dolabın karşısında ne giyeceğinizi düşünseniz de eliniz yine bir elbiseye gidebiliyor. Böyle zamanlarda ise Cemre'nin triko görünümü herkese ilham veriyor. İncecik çiçekli dantel örgüleri ve zarif kolları ile dikkat çeken Trendyolmilla Örme Bluz, stilinizle konuşulmak istediğiniz yaz davetlerinde kahramanınıza dönüşüyor. Etek ve büstiyer kombinleri ile buluşunca sizi anında akşam davetine hazır hâle getirecek modeli dilerseniz bikini üstleri ile de kombinleyebilirsiniz. Bu yazın şık davetlerine alternatif arıyorsanız Trendyolmilla'nın zarif modeline göz atabilirsiniz.

10. Feminenliğin dozunu arttırıyoruz

Mahkum'un güzel avukatının triko crop stilini çok beğendiyseniz ancak daha çekici ve çarpıcı bir alternatif arıyorsanız boyundan bağlamalı kısa büstiyerlere göz atabilirsiniz. Yıllardır feminen stilin sembolü olan boyundan bağlamalı modeller, konu triko olunca bile farkını ortaya koyuyor. İddialı stilinize Cemre dokunuşu getirmek istiyorsanız Trendyolmilla Bluz tam size göre! Siyah beyaz renk bloklarının modern buluşması ile oldukça farklı bir stil yakalamayı başaran triko bluzla günlük tarzınıza modern hava katabilirsiniz. Toplu saç ve halka küpelerin çok yakışacağını düşündüğümüz parçayı alışveriş listenizin en başına eklemeyi ihmal etmeyin.