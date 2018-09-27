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Mahmud Abbas'tan Trump'a sert sözler: İhanet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 21:49 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump’a Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiği kararı geri çekmesi yönünde çağrıda bulundu.

Mahmud Abbas'tan Trump'a sert sözler: İhanet etti

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nde (BMGK) konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiği kararını geri çekmesi gerektiğini söyledi.

'İHANET ETTİ'

Trump’ın kararının iki devletli çözümü kötü etkilediğini belirten Abbas, “Alınan tüm bu kararlarla, şuan ki yönetim ABD’nin önceden verdiği sözlere ihanet etti” ifadelerini kullandı.

'KUDÜS KONUSUNDA VERDİĞİ KARARI ÇEKMESİ KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM'

Trump’ın politikaların bölgedeki gerginliği arttırdığını vurgulayan Abbas, “ ABD Başkanı Trump’a bir kez daha Kudüs konusunda verdiği kararı geri çekmesi konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Trump ABD israil Kudüs

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