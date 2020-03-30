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Majyaj fırçaları nasıl temizlenmeli?

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyaj fırçaları güzelliğin hem en büyük yardımcısı hem de tehdit unsurudur. Nasıl yüzümüzde makyaj kalıntılarının olması cilt sağlığı açısından oldukça zararlı ise; makyaj fırçalarında biriken malzemelerin temizlenmeden kullanımı da aynı şekilde cilt sağlığını tehdit eder. Makyaj fırçalarını düzenli aralıklarla temizlemek fırçaların ömrünü uzatır ve cildinizi mikroplardan korumaya da yardımcı olur.

Majyaj fırçaları nasıl temizlenmeli?

Kadınların en sevdiği eylemlerin içerisinde makyaj yapmak yer alır. Çünkü makyaj kadınların kendilerini daha da güzel hissetmelerine ve öz güvenlerinin yerine gelmesine yardımcı olur. Kadınlar hayatları boyunca belki de yüzlerce saatlerini makyaj yaparak geçirmişlerdir. Dünyanın en zeki varlıklarından biri olan kadınların bu eylem için kolaylaştırıcı yöntemler kullanmamasını kimse bekleyemezdi. Makyaj fırçaları sayesinde makyaj yapma süresi kısalmıştır ve daha hijyenik bir boyuta dönüştürülmüştür.

Şüphesiz kadınların işini kolaylaştıran, makyaj yaparken sağ kolu olan fırçaları kendi hallerinde bırakmak mümkün olamazdı. Temizlemeden sürekli aynı fırçaları kullanmak hiç hijyenik olamaz ve bir süre sonra adeta mikrop yuvasına dönüşebilir. Fırçaların temiz ve daha uzun ömürlü olması için düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir.

MAKYAJ FIRÇALARI NASIL TEMİZLENİR?

İlk adımda makyaj fırçalarını yıkamak için bir kabın içine ılık su ve temizlemek için gerekli olan malzemeleri ekleyin. Temizlemek için antibakteriyel sabun, bebek şampuanı, zeytinyağı ya da sıvı sabun koyabilirsiniz.

Fırçaların metal kısmını suya değdirmeden musluğun altında tutun.
Fırçaları hazırlanan kabın içine ters bir şekilde batırın. Kirlerin ve makyaj kalıntılarının tamamen çıkması için fırçaları 1-2 saat bu suda bekletin.

Fırçanın üzerinde kalan kalıntıları elinizde hafifçe ovuşturarak fırça kıllarının köpürmesini sağlayın. Ancak bu köpürtme hareketi sırasında fırçaların kıllarına zarar vermeden nazik davranın.

Köpüren fırçanın üzerindeki köpükleri ve kirleri ılık suyun altında bekleterek akıtın.

Zeytinyağı makyaj fırçalarının kıllarından çıkmayabilir bu nedenle avuç içine antibakteriyel sabun ya da bebek şampuanı dökerek fırçayı dairesel hareketler ile iyice temizleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından da ılık su ile fırçayı durulamayı unutmayın.

Fırçaların kir ve makyaj kalıntılarından tamamen kurtulduğundan emin olduktan sonra fazla suyunu almak için kağıt havlu kullanabilirsiniz.
Son olarak temizlenen fırçaları temiz bir kağıt havlunun üzerine yatırarak kurumaya bırakın.

Fırçaların mutlaka aşağıya dönük olarak kurutulması gerekir. Yer çekiminin tersine doğru kurutmak hem fırçaların kıllarının hem de saplarının zaman içerisinde deformasyona uğramasına neden olur.

Yıkanan fırçaları saç kurutma makinesi ile kurutmayı denemeyin. Çünkü aşırı ya da şiddetli ısı uygulanması fırçanın kıllarına büyük zarar verir.
Evinizde bulunan tokaları ile makyaj fırçalarını sabitleyerek de kurutabilirsiniz. Bunun için havlu askılığı, banyo radyatörü, kapı kulpu gibi düz bir yüzey bulun ve fırçaları dik bir şekilde tutarak lastik toka ile sabitleyin. Sabitlemek için fırçanın alt ve üstünden iki toka yeterli olur.
Allık fırçası gibi kabarık bir fırçayı yıkıyorsan kılların bir kısmı kuruduktan sonra yapışmasını önlemek için silkeleyebilirsin.

MAKYAJ FIRÇALARI NE ZAMAN TEMİZLENİR?

Makyaj fırçalarının temizlenme sıklığı kullanım dozuna ve makyaj için tercih edilen ürünlere göre değişiklik gösterir. Fırçaların kıl türüne göre temizlenme sıklığına dair öneriler:

Doğal kıllı, far ve bronzer gibi toz ürünler için kullanılan fırçalar haftada 1 kez temizlenmelidir.

Sentetik kıllı, ruj, krem allık ve jel eyeliner gibi likit ürünler için kullanılan fırçalar 2 günde 1 kez temizlenmelidir.

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