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Makedon suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı

02.06.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesi Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Boban Tomovski, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek isterken, yakalandı. Tomovski, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Sedat Peker'in Kuzey Makedonya'da kaldığı dönemde Tomovski'nin yanında kaldığı iddia edildi.

Makedon suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı

Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Boban Tomovski dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boban Tomovski'yi burada gözaltına aldı.

DİKKAT ÇEKEN SEDAT PEKER DETAYI

Hakkında 'Kamu Düzenini Bozmak'tan adli işlem yapılan Boban Tomovski, Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Tomovski'nin yanında kaldığı öne sürüldü. (DHA)

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