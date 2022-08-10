Makinede çizilmiş bardak sorununa son! Bu yöntem ile bardaklarınız yepyeni olacak

Cam bardakların çizilmesi kötü bir görünüme sebep oluyor. Giderek daha fazla çizilen cam bardaklar temizlense bile pis bir görünüme neden oluyor. Bu nedenle sürekli olarak bardaklarınızı yenilemek zorunda kalıyorsanız bu duruma son verebilirsiniz. Evde çizilmiş bardaklarınıza uygulayacağınız yöntem ile bardaklarınızı eski haline döndürebilirsiniz.

EVDE ÇİZİLMİŞ CAM BARDAKLARI DÜZELTMEK İÇİN

2 yemek kaşığı karbonat

1 bardak sirke

Çizilmiş cam bardakların üzerine karbonatı ve sirkeyi ekleyin. Bu karışımın üzerine bardakların üzerini geçecek şekilde kaynatılmış sıcak suyu ekleyerek bardakları karışımın içerisinde 2 saat bekletin. 2 saat sonra bardaklarınızı bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz. Bu yöntem ile bardaklarınız ışıl ışıl olacak.



