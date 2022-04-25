Makyaj yapmayı seven her kadının makyaj çantasında mutlaka bulunması gereken ürünler

Fondöten, kapatıcı, rimel, pudra.... Fazla gibi görünse de aslında hepsi porselen ve profesyonel görünümlü bir makyajın olmazsa olmazlarından. Peki, bu malzemelerden kaçına sahipsiniz ya da makyaj çantanızdaki her ürünü kullanıyor musunuz? Cevabınız hayırsa ihtiyacınız olan tüm malzemelere yer verdiğimiz bu yazıya göz atmadan geçmemelisiniz.

1. Makyaj için mükemmel zemin: Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

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Kusursuz bir makyaj, cildin nemlenmesi ve ten malzemelerinizin daha kalıcı olması için makyaj bazı kullanmak oldukça önemli. Özellikle geniş gözeneklere sahipseniz fondötenin yüzünüzdeki duruşundan pek hoşlanmayabilirsiniz. Maybelline Baby Skin Makyaj Bazı ise cildinizdeki gözenekleri anında kapatan, kadifemsi ve mat bir dokunuş yaratan en iyi makyaj bazlarının başında geliyor. Aynı zamanda ürün, renkli makyaj bazlarından hoşlanmayanlar için şeffaf katı bir jel forma sahip. Gözeneklerinizi tıkamadan cildinizi bebek gibi yapacak bu ürüne mutlaka makyaj çantanızda yer vermelisiniz.

2. "Bir tane fondötenim olsun, en iyisi olsun." diyenler için L'Oreal Paris True Match Fondöten

İyi bir fondöten, makyajın olmazsa olmazlarından. Fondöten kategorisinin en popüleri ve bir kere kullananın bir daha vazgeçemediği L'Oreal Paris True Match Fondöten hafif ve akışkan yapısı sayesinde cilt yüzeyinde oldukça kolay bir şekilde dağılıyor. Hem fırçayla hem süngerle dağıtmaya uygun bu fondöten, cildinizde kalıp gibi duran tüm fondötenlerin yerini alarak elinizden düşürmek istemeyeceğiniz bir makyaj malzemesi olacak. Antioksidan ve aloe vera özleri ile zenginleştirilmiş formülüyle cildinizi neme doyurarak besleyecek. Özellikle leke ve ton eşitsizliklerini kapatmada epey başarılı olan fondöten, makyajında doğallık arayanların ilk tercihi olmaya aday.

3. Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem ile daha genç ve aydınlık göz altları

Makyajın demirbaş ürünlerinden biri olan kapatıcılar; göz altı morlukları, koyu halkalar gibi cildinizde sorun yaratan bölgeleri kapatmak için birebir. Skinfood Salmon Concealer ise içeriğindeki somon yağı ile yaşlanmanın yol açtığı belirtilerin oluşmasını yavaşlatarak koyu göz altı halkalarını siliyor. Hokkaido somunu özütü ve E vitamini, retinol gibi zengin formülü sayesinde cildinizi yaşlanmaya karşı koruyor. Kremsi ve ince yapılı bu kapatıcıyı herhangi bir sünger veya fırçaya ihtiyaç duymadan elinizle bile kolayca dağıtabilirsiniz. Bu kapatıcıyla sadece göz altlarınızı değil, cildinizde renk eşitsizliği olan bölgeleri de kusursuz bir şekilde kapatabilirsiniz.

4. NYX High Definition Finishing Transparan Pudra ile makyajınızı sabitleyin

Gün boyu ten ürünlerinizin yerinden kıpırdamadığı ve cildinizdeki yağ ile makyajınızın mücadele etmek zorunda kalmadığı bir görünüm istiyorsanız rutininize mutlaka pudra eklemelisiniz. Renkli pudraların bıraktığı görüntüden hoşlanmıyor ya da teninize uygun bir renk bulamıyorsanız transparan pudraları tercih edebilirsiniz. NYX Transparan Pudra ten makyajınızdaki fazlalıkları azaltarak ürünlerin sabitlenmesini kolaylaştırıyor. Yağlı bir cildiniz varsa NYX Transparan Pudra ile bunu kontrol altına almak da sizin elinizde. Cildi ağırlaştırmaması gün içinde bol bol tazelemenize de olanak sağlıyor. Böylece hem makyajınızın kalıcılığını artırabilir hem kendinizi ferah hissedebilirsiniz.

5. The Balm Bahama Mama Bronzer Allık ile yüz hatlarınız daha belirgin görünecek

Günlük makyajlarınızda bronzlaştırıcı allıklara yer vermiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Yüz hatlarınızı belirginleştirmek ve makyajınıza bambaşka bir boyut kazandırmak istiyorsanız The Balm Bahama Mama Bronzer Allık bunun için mükemmel bir tercih. Bu ürün sizi solgun ve donuk görünümden kurtarmakla kalmıyor, elmacık kemiklerinizi de ortaya çıkarıyor. Boyun, alın ve yanaklarınızı gölgelendirebileceğiniz bronzlaştırıcılar için elbette doğru fırça kullanmak da çok önemli. Aksi durumda beklediğiniz sonucu elde edemeyebilir, yüzünüzün istediğinizden farklı görünmesine neden olabilirsiniz.

6. Işıl ışıl bir makyaj Wet N Wild Megaglo Aydınlatıcı Pudra ile mümkün

Aydınlatıcılar elmacık kemikleri, kaş altı, burun ve çene gibi bölgelerinize doğal bir parlaklık vermek için kullanılan makyaj malzemeleri arasında yer alıyor. Az miktarda uygulasanız dahi makyajınızdaki değişimi anında fark edeceğiniz aydınlatıcı pudralar cildinizin daha sağlıklı görünmesi için de vazgeçilmez ürünlerden biri. Tıpkı kontür malzemeleri gibi yüz hatlarınıza boyut kazandırmanıza yardımcı olan aydınlatıcılar ile uygulama yaptığınız bölgeleri daha kalkık ve çekici gösterebilirsiniz. "Peki, bunun için hangi aydınlatıcıyı kullanmam gerekiyor?" diye soracak olursanız Wet N Wild Megaglo Aydınlatıcı Pudra'nın beklentinizin üstüne çıkacağından emin olabilirsiniz.

7. MAKEUP REVOLUTION Revolution Reloaded Newtrals 2 15'li Far Paleti sayesinde başka bir fara ihtiyacınız kalmayacak

Geldik makyajın en can alıcı kısmına. Eğer makyajınızda dikkat çekici bakışlara da yer vermek istiyorsanız Revolution Reloaded Newtrals 2 15'li Far Paleti'nden mutlaka edinmelisiniz. Kırmızı ve pembe tonlarında geniş renk skalasına sahip ürün sayesinde hem yaz hem kış ayları için ayrı ayrı far paletleri kullanmanıza gerek kalmayacak. İçerisindeki parlak ve mat renkler ise gündüz ve gece kullanımı için de oldukça uygun. Aynı zamanda ürünün yüksek pigmentli renkleriyle gün boyu kalıcılık elde edebilirsiniz. Makyaj çantanızın daimi üyesi olan uygun fiyatlı bir palet arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

8. Maybelline New York Tattoo Liner Jel Göz Kalemi ile dikkat çekici bakışlar

İster eyeliner ister far olarak kullanabileceğiniz göz kalemlerine makyaj çantanızda yer vermediyseniz Maybelline New York Tattoo Liner Jel Göz Kalemi'ni deneyebilirsiniz. Yumuşak formülüyle kadife gibi dağılan göz kaleminin su ve tere karşı dayanıklı yapısını çok seveceksiniz. Yoğun pigmente sahip ürün 36 saate kadar kalıcılık sağlıyor. Eğer büyük gözlere sahipseniz ve gözlerinizi nasıl küçük göstereceğinizi bilmiyorsanız ya da durum tam tersiyse bu göz kalemiyle istediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz. Üstelik gün boyu büyüleyici ve dikkat çekici bakışlarınızla gözlerinizin büyüsünü ortaya çıkarabilirsiniz.

9. Kaşlarınızda 48 saat kalıcı etki için Jowe Kaş Şekillendirici Wax

Kaş sabunlarının son zamanların en sevilen makyaj malzemelerinden biri olduğunu söylesek yanlış olmaz. Kaşlarınıza kolaylıkla şekil vermenizi ve saatlerce sabit kalmasını sağlayan Jowe Kaş Şekillendirici Wax da kullananları hayal kırıklığına uğratmayan ürünler arasında ilk sırada! 48 saate kadar etkili wax; içerdiği keratin, biotin ve E vitamini sayesinde kaşlarınıza bakım yaparak dolgunluk sağlıyor. Seyrek kaşlarıyla başı dertte olanlar için de yeni kaş oluşumunu destekleyen ürünü ister tek başına ister öncesinde kaşlarınızı kalem ile doldurarak uygulayabilirsiniz.

10. Essence Lash Princess False Lash Maskara ile hacimli kirpikler

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Kirpiklerinizde takma kirpik etkisi yaratmaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise gelin sizi Essence Lash Princess False Lash Maskara ile tanıştıralım. Hacimli kirpikler elde etmenizi sağlayacak fiber fırçaya sahip ürün sayesinde kirpiklerinizde istediğiniz uzunluğa kavuşabilirsiniz. Kirpiklerinizi kıvırmak için başka bir ürün kullanmanıza gerek kalmadan tek maskara ile göz makyajınızda farklılık yaratabilirsiniz. Öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz bu rimel için makyaj çantanızda bir yer mutlaka olmalı. Bütçe dostu ve yüksek performans gösteren bu maskarayı denemek için daha fazla geç kalmayın!