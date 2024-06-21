Malatya'da düğünde kan aktı! Baba hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Önceden aralarında husumet bulunan Reşit K. ile Abdullah Kazıcı arasında düğün salonunun önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Reşit K., yanında getirdiği tabancayla Abdullah Kazıcı ile oğlu A.K.’ya ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kanlar içerisinde yığılan Abdullah Kazıcı ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Reşit K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede düğün salonuna yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan Abdullah Kazıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K.'nın ise tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





