Malatya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Dikici yönetimindeki otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Salih Köklü yönetimindeki otomobille çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Demir yığını haline dönüşen otomobillerin sürücüleri Aydın Dikici (51) ile Salih Köklü (31) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





