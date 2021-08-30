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Malatya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

30.08.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Dikici (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Malatya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Dikici yönetimindeki otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Salih Köklü yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Demir yığını haline dönüşen otomobillerin sürücüleri Aydın Dikici (51) ile Salih Köklü (31) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
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