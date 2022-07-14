Malatya'da korkunç olay! 29 yaşındaki genç defalarca bıçaklanmış halde bulundu: Resmen ölüme terk etmişler

Malatya’da 29 yaşındaki bir genç vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak dağlık bir alanda ölüme terk edildi. Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Solmaz caddesi üzerinde bulunan dağlık bir alanda, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BİRÇOK BIÇAK DARBESİNE MARUZ KALMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahsın 29 yaşındaki C.O. olduğu belirlendi. Sırt, karın ve göğüs bölgelerinde birçok bıçak darbesine maruz kaldığı tespit edilen şahıs, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

