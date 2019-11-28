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Malta'da gazeteci suikastı soruşturmasının hükümet üzerinde yarattığı baskı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

Malta Başbakanı Joseph Muscat: - "Soruşturmalar umut ediyorum ki önümüzdeki birkaç saat içinde sona erdiğinde yorum yapabilirim" - Gözaltında tutulan ünlü iş adamı Yorgen Fenech, eski Başbakanlık Özel Kalemi Müdürü Keith Schembri’yi suikastın planlayıcısı olarak işaret etti

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Başbakanı Joseph Muscat, devam eden soruşturmaya dair yorum yapamayacağını ancak soruşturmaların birkaç saat içinde bitmesini umduğunu söyledi.

Adada gazeteci cinayeti soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler, salı günü kabinedeki bazı önemli isimlerin ayrılmasına yol açarken, siyasi tansiyon yüksek seyrini koruyor.

Muscat, sabah saatlerinde Başbakanlığa girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar umut ediyorum ki önümüzdeki birkaç saat içinde sona erdiğinde yorum yapabilirim." dedi.

Muscat, hafta başında kendi partisi İşçi Partisi’nin arkasında durmasıyla güvenoyu alırken, muhalefetin istifa baskısı ise sürüyor.

Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti lideri Adrian Delia, Muscat’a gazeteci Galizia’nın öldürülmesindeki siyasi sorumluluğu üstlenerek istifa etmesi çağrısını yineledi.

Diğer yandan, soruşturma nedeniyle hükümete tepkili bir grubun parlamento önünde başlayıp Floriana’ya kadar süren protesto gösterileri devam ediyor. Göstericiler, “Daphne haklıydı” ve “Joseph dışarı” sloganları atarak Başbakan Muscat’ı istifaya çağırdı.

Malta Independent gazetesi de Muscat’ın geçen pazar günü istifanın eşiğine geldiğini ancak yakın çevresinin baskısıyla bu kararından vazgeçtiğini yazdı.

Bu arada, Avrupa Parlamentosunun da Malta'ya acil bir heyet gönderme ve aralık ayında Malta'daki siyasi durumu görüşme kararı aldığı belirtildi.

-Fenech, Schembri’yi işaret etti

Malta basınında çıkan haberlerde de geçen hafta adadan özel yatıyla kaçmaya çalışırken yakalanan ünlü iş adamı Yorgen Fenech’in, Galizia suikastının planlayıcısı olarak Muscat’ın eski Özel Kalem Müdürü Keith Schembri’yi işaret ettiği belirtildi. Schembri’nin çapraz sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

Olayı soruşturan güvenlik kaynaklarının, Schembri’ye şüpheli kişi olarak yaklaştığı ancak Fenech’in bazı çelişkili bilgiler de verdiği ifade edildi.

Times of Malta gazetesinin internet sitesindeki haberde ise Malta emniyet güçlerinin, Fenech’in gözaltına alınmasına sebep olan suikastın "aracısı" taksi şoförü Melvin Theuma ile yaptığı görüşme kayıtlarını incelediğinde, Fenech’in Galizia suikastı için 3 kişiye 150 bin avroluk ödeme yaptığı bilgisinin geçtiği belirtildi.

- Daphne Caruana Galizia suikastı

Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.

Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım’da cumhurbaşkanlığı affını almıştı.

Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım Çarşamba günü "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı. Sorgusu devam eden Fenech’in gözaltı süresi 4. kez uzatılmıştı.

Fenech’in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Mizzi 26 Kasım Salı günü istifa ederken Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu.

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Daphne Caruana Galizia Daphne Caruana Galizia suikasti malta Malta Başbakanı Joseph Muscat

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