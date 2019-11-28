Malta'da gazeteci suikastı soruşturmasının hükümet üzerinde yarattığı baskı sürüyor

Diğer yandan, soruşturma nedeniyle hükümete tepkili bir grubun parlamento önünde başlayıp Floriana’ya kadar süren protesto gösterileri devam ediyor. Göstericiler, “Daphne haklıydı” ve “Joseph dışarı” sloganları atarak Başbakan Muscat’ı istifaya çağırdı.

Muscat, hafta başında kendi partisi İşçi Partisi’nin arkasında durmasıyla güvenoyu alırken, muhalefetin istifa baskısı ise sürüyor.

Muscat, sabah saatlerinde Başbakanlığa girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar umut ediyorum ki önümüzdeki birkaç saat içinde sona erdiğinde yorum yapabilirim." dedi.

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Başbakanı Joseph Muscat, devam eden soruşturmaya dair yorum yapamayacağını ancak soruşturmaların birkaç saat içinde bitmesini umduğunu söyledi.

Malta Independent gazetesi de Muscat’ın geçen pazar günü istifanın eşiğine geldiğini ancak yakın çevresinin baskısıyla bu kararından vazgeçtiğini yazdı.

Bu arada, Avrupa Parlamentosunun da Malta'ya acil bir heyet gönderme ve aralık ayında Malta'daki siyasi durumu görüşme kararı aldığı belirtildi.

-Fenech, Schembri’yi işaret etti

Malta basınında çıkan haberlerde de geçen hafta adadan özel yatıyla kaçmaya çalışırken yakalanan ünlü iş adamı Yorgen Fenech’in, Galizia suikastının planlayıcısı olarak Muscat’ın eski Özel Kalem Müdürü Keith Schembri’yi işaret ettiği belirtildi. Schembri’nin çapraz sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

Olayı soruşturan güvenlik kaynaklarının, Schembri’ye şüpheli kişi olarak yaklaştığı ancak Fenech’in bazı çelişkili bilgiler de verdiği ifade edildi.

Times of Malta gazetesinin internet sitesindeki haberde ise Malta emniyet güçlerinin, Fenech’in gözaltına alınmasına sebep olan suikastın "aracısı" taksi şoförü Melvin Theuma ile yaptığı görüşme kayıtlarını incelediğinde, Fenech’in Galizia suikastı için 3 kişiye 150 bin avroluk ödeme yaptığı bilgisinin geçtiği belirtildi.