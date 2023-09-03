Maltepe'de 22 yaşındaki gencin feci ölümü! Korkunç anlar kamerada

Kaza, saat 16.30 sıralarında İdealtepe Başıbüyük bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mahmut Alperen Bölükbaşı'nın kullandığı motosiklet, hızla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Bölükbaşı ve arkasında yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki L.V. yola savrularak yaralandı.

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mahmut Alper Bölükbaşı ve L.V.'ı hastaneye kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mahmut Alperen Bölükbaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. L.V.'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde hızla ilerleyen motosiklet bariyerlere çarpıyor ve motosikletteki iki kişi yola savruluyor. Kazaya tanık olan sürücüler ise araçlarını durdurup yaralıların yardımına gidiyor. (DHA)

