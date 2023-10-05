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  4. Maltepe'de petshopta yangın: Çok sayıda muhabbet kuşu öldü!

Maltepe'de petshopta yangın: Çok sayıda muhabbet kuşu öldü!

05.10.2023 00:46 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de petshopta yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda muhabbet kuşu dumandan etkilenerek öldü. İş yerinde bulunan 'Lily' adlı köpek ise yangın sırasında kırılan camdan çıkarak kurtulmayı başardı.

Maltepe'de petshopta yangın: Çok sayıda muhabbet kuşu öldü!

Yangın, saat 22.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi, Adalı Sokak üzerinde bulunan petshopta çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm işyerini kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

ÇOK SAYIDA MUHABBET KUŞU ÖLDÜ, 'LILY' KIRILAN CAMDAN ÇIKARAK KURTULDU

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale gelirken petshopta bulunan çok sayıda muhabbet kuşu dumandan etkilenerek öldü. İş yerinde kalan 'Lily' adlı köpek ise yangın sırasında kırılan camdan çıkarak kurtulmayı başardı.

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Mahalle sakini Nevin Bulutyaran, "Yakında oturuyoruz. Balıklar vardı, köpeği vardı. Severdik onu. Fırladık geldik. Üzüntümüz çok tabi. Kuşlar vardı kapısının önüne koyardı" dedi. (DHA)

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