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Manikür yapmadan önce tekrar düşünün! Başına gelenler göz korkuttu

13.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manikür ellerin, tırnakların çok daha bakımlı ve özenli görünmesini sağlıyor. Kadınlar el ve tırnak bakımı ile ruh hallerinin de daha mutlu olduğunu belirtiyor. Ancak yapılan yanlış manikür uygulamaları çok kötü sonuçlara sebep olabiliyor. TikTok hesabında paylaşım yapan bir kadın manikür nedeniyle başına gelenleri açıkladı.

Manikür yapmadan önce tekrar düşünün! Başına gelenler göz korkuttu

Evde manikür yapmak uğraştırıcı ve zorlu olabiliyor. Bu nedenle birçok kadın manikürünü dışarıda yaptırıyor. Dışarıda yapılan manikürler çok daha özenli oluyor. Ancak kuaförde maniküre fazla para vermek ve başkalarının kullandığı malzemeleri kullanmak istemeyen kişiler manikürlerini evde yapıyor. TikTok hesabında yaşadıklarını paylaşan Laura Davis, manikür yaptığı tırnağının fotoğraflarını göstererek herkesi uyardı.

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Laura, tırnaklarının daha bakımlı görünmesi için yeni aldığı bir jel ojeyi kullandığını belirtti. Laura tırnaklarına jel ojenin cilasını sürdü ve bunun doğal tırnaklarını mahvettiğini görünce şok oldu. "Bu, tırnak teknisyenlerim için bir TikTok, son altı veya yedi yıldır kendi jel tırnaklarımı yapıyorum. Ancak son kullandığım jel ojeyi yakın zamanda keşfettim ve muhtemelen bunu son altı aydır yapıyorum.

DOĞAL TIRNAĞINDAN GİTTİKÇE UZAKLAŞIYORLAR

“Fark ettiğim şey şu ki, son iki-üç haftadır tırnaklarım hiç de iyi durumda görünmüyor. Doğal tırnağımdan uzaklaşıyor gibi görünüyorlar. Görünüşe göre uzaklaşıyorlar, nedenini bilen var mı?" TikTok kullanıcıları, Laura'nın tırnakları karşısında şok oldular ve yorumlarda önerilerde bulundular.

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ALERJİK REAKSİYON GÖSTERMİŞ OLABİLİR

Birçoğu, tırnak cilasına karşı alerjik bir reaksiyon gösterdiğine ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak için tırnak yağı kullanması gerektiğine dikkat çekti.
Bir kişi şöyle dedi: “Ben bir tırnak teknisyeniyim, bu alerjik bir reaksiyon. herhangi bir jeli çıkarmanız gerekir, uzak tutun. Onları kısa kesin ve ÇOK yağlayın. Zamanla daha iyi olacak.”

ACI VERMİYOR AMA KORKUNÇ GÖRÜNÜYOR DEDİ

Bir başkası şöyle yorum yaptı: "Bu bende de vardı ve gerçekten enfeksiyon kaptı! Tüm ürünleri kapalı tutun ve doktorunuzla konuşun, bana yardımcı olması için ilaç verildi!" Laura buna "Tırnaklarım acı verici değil ama sadece korkunç görünüyor" diye yanıt verdi.

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