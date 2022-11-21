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Manisa'da amca-yeğen evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

21.11.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amca ve yeğen evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan amca yeğen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'da amca-yeğen evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Turgutlu'daki olay akşam 19.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokakda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, henüz bilinmeyen nedenle Ş.A. (42) ve yeğeni Y.A.'ya (20) evlerinin önünde tabancayla ateş edip kaçtı.

AĞIR YARALANDILAR

Ş.A. sırtından, Y.A. ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olduğu belirtilen Y.A. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafta Sultan Hastanesine sevk edilirken, amcası Ş.A.'nın Turgutlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Amca ve yeğenin yaralandığı haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

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Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Manisa silahlı saldırı

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