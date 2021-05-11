Manisa'da boş arsada cansız bedeni bulunmuştu! Bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

Salihli’nin Zafer Mahallesi Site Caddesi’ndeki boş bir arsada çukur içerisine battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastane de öldüğü tespit edilen erkek bebeğin, kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

GÖBEK KORDON BAĞINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İlçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye alan ekipler, göbek kordon bağından annenin yabancı uyruklu 17 yaşındaki N.H.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Yeşilova Mahallesi yakınlarında anne ve kardeşleri ile birlikte yaşayan N.H.A. ve amcasının oğlu iddia edilen A.A.’yı (20) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne N.H.A., Türk Ceza Kanununun kasten adam öldürme, kasten adam öldürme suçunun üst soy veya alt soydan birine, eş veya kardeşe karşı işlenmesi, akrabalık ilişkisi olan kişinin öldürülmesi suçlarını düzenleyen 82/1-d ve 82/1-e maddeleri kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.