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Manisa'da çok acı olay! 10 aylık bebek kurtarılamadı

30.01.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde süt içtikten sonra beşiğine yatırılan bebeğin ailesi tarafından nefes almadığı fark edildi. Küçük bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da çok acı olay! 10 aylık bebek kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, Mütevelli Mahallesi’nde yabancı uyruklu E.M. (27), 10 aylık bebeği A.E.M.’ye sabah saatlerinde sütünü içirerek yatağına yatırdı. Bir süre sonra çocuğunu kontrole giden E.M. bebeğin nefes almadığını fark etti.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Manisa
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