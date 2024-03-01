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  4. Manisa'da inanılmaz görüntüler! Traktörle polisten kaçmaya çalıştı, arsaya girip manevra yaptı

Manisa'da inanılmaz görüntüler! Traktörle polisten kaçmaya çalıştı, arsaya girip manevra yaptı

01.03.2024 15:04
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Manisa'da kameralara akılalmaz anlar yansıdı. Traktör sürücüsü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü manevralar yapa yapa polisten kaçmaya çalıştı. Nihayet yakalanan sürücüye adli para cezası uygulandı.

Turgutlu'da ehliyetsiz traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtığı ilginç anlar yaşandı. Ekipler sürücüyü yakalayıp 44 bin TL adli para cezası uyguladı.

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18 YAŞINDA EHLİYETSİZ TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ

Olay, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç’ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı menevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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traktör
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