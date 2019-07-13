Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre L.Ş. (13) yönetimindeki 45 LK 879 plakalı traktör ile Abdullah Emre (66) idaresindeki 45 PE 548 plakalı otomobil, Salihli-Demirci kara yolu Bağırganlar mevkisinde çarpıştı.
Kazada, her iki araç sürücüsü ile Sefine Ş. (46), Muhammet Emre Ş. (10) ve Mert Emin Emre (12) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
L.Ş. ile Sefine Ş, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
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