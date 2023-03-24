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Mansur Yavaş'a "Derslerini verin" diyerek seslendi! Ümit Özdağ'dan 'Sinan Oğan' iddiası: "ABB'den arkadaşlar geldi..."

24.03.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışa dahil olmak için imza toplayan isimlerden biri de ATA İttifakı'nın aday gösterdiği Sinan Oğan oldu. İttifaktan Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, dikkat çeken bir iddia ortaya atarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. Özdağ, Yavaş'a "Bu baskı sizin bilginiz dışında yapılıyorsa bunu yapanlara gereken dersi verin" dedi.

Mansur Yavaş'a "Derslerini verin" diyerek seslendi! Ümit Özdağ'dan 'Sinan Oğan' iddiası: "ABB'den arkadaşlar geldi..."

Cumhurbaşkanı aday adaylarının imza toplama sürecinde 3. güne girildi. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, bugün saat 11:45 itibarıyla 27 bin 378 imza topladı. Pazartesi günü sona erecek imza toplama süreciyle ilgili Ümit Özdağ dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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Geçtiğimiz günlerde Sinan Oğan için kendisi de imza veren Ümit Özdağ, "ABB'den gelen bazı arkadaşlar Sinan Oğan'a imza verilmemesi için Belediye'den baskı yapıldığını söyledi" diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen Özdağ, "Eğer bu baskı sizin bilginiz dışında yapılıyorsa bunu yapanlara gereken dersi verin" dedi.

Özdağ açıklamasının devamında ise "Yok bu baskı sizin talimatınızla yapılıyorsa teessüf ederim" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş Sinan Oğan Ümit Özdağ

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