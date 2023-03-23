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Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti! MAK Danışmanlık paylaştı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı...

23.03.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçim için son viraja doğru girilirken anket şirketleri de adeta gaza bastı. Anket sonuçları peş peşe yayınlanırken, son seçim anketi de MAK Danışmanlık'tan geldi. Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy verirsiniz?" diye sorulan ankette Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti. Söz konusu anket çalışmasında partilerin oy oranları da yer aldı.

Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti! MAK Danışmanlık paylaştı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı...

Seçimlere 51 gün kala son seçim anketi yayımlandı. Partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de sahaya indi. Son olarak seçim anket sonucu ise MAK Danışmanlık'tan geldi. 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anket çalışmasında cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimindeki oy oranları ölçüldü.

SON SEÇİM ANKETİNDE ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ PUAN FARKI

Ankette katılımcılara “14 Mayıs 2023’de yapılacak seçimde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 46,5 olurken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 42,4’de kaldı.

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Katılımcıların yüzde 7,7’si kararsız olduğunu belirtti. “Diğer” yanıtı verenlerin oranı yüzde 3,4 oldu.

aday

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

“Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankete göre, partilerin oy oranları ise şöyle:

AK Parti: % 34,2

CHP: % 26

İYİ Parti: % 13,6

HDP: % 9,3

MHP: % 6,3

DEVA Partisi: % 2,1

YRP: %1,3

BTP: % 1,2

Gelecek Partisi: % 1

Memleket Partisi: % 1

Zafer Partisi: % 1

Saadet Partisi: % 0,9

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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!


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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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