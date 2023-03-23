Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti! MAK Danışmanlık paylaştı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı...

Seçimlere 51 gün kala son seçim anketi yayımlandı. Partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de sahaya indi. Son olarak seçim anket sonucu ise MAK Danışmanlık'tan geldi. 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anket çalışmasında cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimindeki oy oranları ölçüldü.

SON SEÇİM ANKETİNDE ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ PUAN FARKI

Ankette katılımcılara “14 Mayıs 2023’de yapılacak seçimde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 46,5 olurken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 42,4’de kaldı.

Katılımcıların yüzde 7,7’si kararsız olduğunu belirtti. “Diğer” yanıtı verenlerin oranı yüzde 3,4 oldu.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

“Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankete göre, partilerin oy oranları ise şöyle:

AK Parti: % 34,2

CHP: % 26

İYİ Parti: % 13,6

HDP: % 9,3

MHP: % 6,3

DEVA Partisi: % 2,1

YRP: %1,3

BTP: % 1,2

Gelecek Partisi: % 1

Memleket Partisi: % 1

Zafer Partisi: % 1

Saadet Partisi: % 0,9



