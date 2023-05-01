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  4. Mansur Yavaş'a 'Senin milliyetçiliğine yazık' tepkisi! Bakan Soylu "Selo'nun, Karayılan'ın diliyle konuşuyor" diyerek eleştirdi: Sen bu milleti herhalde kendin gibi zannettin

Mansur Yavaş'a 'Senin milliyetçiliğine yazık' tepkisi! Bakan Soylu "Selo'nun, Karayılan'ın diliyle konuşuyor" diyerek eleştirdi: Sen bu milleti herhalde kendin gibi zannettin

01.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miting meydanlarında cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak terörle mücadeleye yönelik söylemleriyle öne çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a İstanbul 2. bölge milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Bakan Soylu, Yavaş'ı "Senin milliyetçiliğine yazık" ifadeleriyle eleştirirken "Selo'nun, Murat Karayılan'ın diliyle konuşmak Mansur Yavaş'a yakışır mı?" dedi.

Mansur Yavaş'a 'Senin milliyetçiliğine yazık' tepkisi! Bakan Soylu "Selo'nun, Karayılan'ın diliyle konuşuyor" diyerek eleştirdi: Sen bu milleti herhalde kendin gibi zannettin

Türkiye 13 gün sonra sandık başına gidiyor, siyaset arenasında söylemler zaman sertleşiyor. Bakan Soylu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'a terörle mücadele üzerinden eleştirdiği tepkili sözler dikkat çekti.

"CİĞERLERİ BEŞ PARA ETMEZ"

Dün akşam katıldığı tv100 canlı yayınında açıklamalar yapan Bakan Soylu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Terör örgütü PKK on binlerce insanı, çoluğu çocuğu öldürecek, bütün bunlarla ilgili sonra şöyle söyleyecekler: 'Silahı bırakırlarsa...' Mansur Yavaş da aynı şeyi söylüyor. Senin milliyetçiliğine yazık. Bunların ciğerleri beş para etmez. İktidar için her şeyi yaparlar.

AA-20230429-30995290-30995277-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KEMAL_KILICDAROGLU_KAYSERI_DE
Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde.

"SEN BU MİLLETİ HERHALDE KENDİN GİBİ ZANNETTİN"

'Kendileri silah bırakacaklarını söylüyorlar, belki Meclis'e gelince bırakırlar.' Zaten Meclis'e ilk kez geliyorlar Mansur bey! Sen bu milleti herhalde kendin gibi zannettin. Ayıp ya, hiç olmazsa sus. Milliyetçiyim diye sağda solda söylüyorsun. Boyuna bosuna endamına yakışmaz.

adsa

"SELO'NUN, KARAYILAN'IN DİLİYLE KONUŞMAK YAVAŞ'A YAKIŞIR MI?"

Neyi bırakacaklar? 86 terörist kalmış Türkiye'de. Adım atamıyorlar. Selo’nun, Murat Karayılan’ın diliyle konuşmak Mansur Yavaş’a yakışır mı? Ayıp değil mi? Ne olacak, seçim alacak! Ankara'da aldın da ne oldu? İstanbul'da aldı da ne yaptı? İstanbul'da aldığı belediyede vaatlerin yüzde 86'sını hiç yapamamış."

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Anahtar Kelimeler:
seçim Süleyman Soylu

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