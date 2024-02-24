Mansur Yavaş: Ankara halkını zengin etmek için destekte bulunacağız

Mansur Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Evren ilçesinde seçim koordinasyon kurulu merkezinin açılışına katıldı. Yavaş'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve parti üyeleri eşlik etti.

"HÜKMETMEK İÇİN DEĞİL, HİZMET ETMEK İÇİN GELDİK"

Yavaş, 5 yıldır görev yaptığını hatırlatarak "Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadan, hiçbir ilçeyi, köyü, mahalleyi ayırmadan herkese eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken 5 yıl boyunca nereye gidersek gidelim 'nereden bize çok oy çıkmış, nereden az oy çıkmış' hesabını yapmadık. Herhangi bir yerin altyapı, su, kanalizasyon ihtiyacı varsa orada kime ne kadar oy çıktığının önemi var mı? Biz o problemi çözmek için çalıştık. 5 yıl boyunca çakarlı araçlarla gezmedik. Bir minibüs, bir şoför, bir korumayla çakarlı araç olmadan her tarafı gezdik. Problemlerini yerinde dinledik. Eskiden büyükşehir belediye başkanı bir miting zamanı gelir, bir daha esamesi okunmazdı. Bunları yaparken yaptığımız projelerin maliyetlerini her yere astık, internet sitemizden yayımladık. Tüm harcamalarımızın hepsini kuruşu kuruşunu orada görüyorsunuz. O yetmiyor Sayıştay raporlarını da inceliyoruz. Biz çünkü sizlerden aldığımız paralarla, maaşla görev yapan insanız. Hükmetmek için değil, hizmet etmek için geldik ve çok uzun yıllar sonra Ankaralı bir hemşeriniz olarak göreve geldiğimiz için aradaki farkı da gösterelim istedik. Yani Ankara'nın en ücra köşesine kadar ne eksik varsa hizmet etmek için canla başla çalıştık" dedi.

'DESTEK ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINI OKUTACAĞIZ'

Ankara'da şeffaf ihalelerle 'çalıyor ama çalışıyor' algısını toprağa gömdüklerini ifade eden Yavaş, "Benim çılgın projem falan yok. Öncelikli olarak Ankara'daki bu altyapı sorunlarını ortadan kaldırıp, Ankara halkını zengin etmek için desteklerde bulunacağız. Evren'de Peçenek Barajı'ndan 8 köy ve merkeze su verildi, merkeze de verilecek yakında. Özellikle Ankara merkezde 2 saat su kesilse herkes ASKİ'yi arar. Burada yıllardır su yok birçok yerde. Tankerlerle taşınıyor. Ondan sonra siz gidip 'proje yapacağım diye çöp projelere para yatırıyorsunuz.' Asıl proje bunlardır. 9 mahallede asbestli su borusu yenilendi. 9 tane köyümüzde ücretsiz internet var. Beldelerin birçoğu kapatıldığı için itfaiye sorunu var. İtfaiye gidinceye kadar Allah korusun yangın olunca ev küle dönüyor. 5 tane köye yangın söndürme tankeri verdik. 'Sosyal yardımları kesecek' dediler. Seçim öncesi hep karalamalarla muhatap oluruz. Ama 5 yıl önce geldiğimizde 'kesmeyeceğiz' diye sadece vaat etmiştik. Bakın Evren'de 225 aile bizden destek alıyor. Doğal gaz 37 kişi. İlk defa et desteği veriyoruz 225 aileye. Kömür desteği 184 aile. Hükümet, emeklileri yok saydı. Önce 7 bin 500 lira sonra 10 bin lira verdi. Türkiye'de bizden başka yok, emeklilere şu anda destek oluyoruz; 80 tane emeklimiz her ay bizden düzenli şekilde gelir desteği alıyor. Ayrıca Ankara'da öğrencilere servis, ulaşım desteği, kırtasiye desteği, kantin desteği gibi desteklerimiz devam ediyor. Derdimiz şu; destek ihtiyacı olan aileler de diğer yaşıtları gibi çocuklarının aynı şartlarda eğitime devam etmesini istiyor. Onları okutacağız ki önce kendilerini kurtaracak, sonra ailelerini kurtaracak ve ülkemize faydalı olacaklar. Destek alan ailelerin de çocuğunun destek almasını inşallah bu şekilde sonlandıracağız" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





