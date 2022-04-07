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Mansur Yavaş çıkışı olay olmuştu! Ümit Özdağ'dan yeni açıklama: Milleti ikinci Ekmeleddin'le Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız

07.04.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerle ilgili olarak "Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin (İhsanoğlu) vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türkiye milletini ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız" dedi. Ayrıca, Özdağ Mansur Yavaş çıkışı ile ilgili olarak ise "Eğer Mansur Bey'i aday göstermezlerse Zafer Partisi olarak biz adaylık götürürüz" diye konuştu.

Mansur Yavaş çıkışı olay olmuştu! Ümit Özdağ'dan yeni açıklama: Milleti ikinci Ekmeleddin'le Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün katıldığı canlı yayın programında partisinin adayını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama gündem olurken Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi. "Milleti ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız" diyen Özdağ, "Eğer Mansur Bey'i aday göstermezlerse Zafer Partisi olarak biz adaylık götürürüz" açıklamasını yaptı.

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"SIĞINMACILARI 1 YIL İÇİNDE MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİZ"

Özdağ, bazı partililerle İstanbul Esenler'de esnafı ziyaret etti, halkla sohbet etti. Parti politikalarını esnafa anlatan ve sorunlarını dinleyen Özdağ, girdiği bir konfeksiyon mağazasında ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, birçok olumsuzluğun başında sığınmacıların geldiğini öne sürerek "Biz sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde memleketlerine göndereceğiz. Yılda 9 milyar dolar para harcadık. Bunun ödenmesini istemiyoruz. Biz buna hayır diyoruz." diye konuştu.

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"SIĞINMACILARI GÖNDERDİĞİMİZDE ENFLASYON DÜŞECEK"

Dönercide, Özdağ'a tepki gösteren bir kişi, "Kimin projesi daha iyi olur, ben ona bakıyorum. Kim daha iyi olacak? Eski geldi geçti. Ben işçiyim, bana ne veriyorsunuz? Şimdiki hükümet asgari ücrete yüzde 50 zam verdi. Başka kim yapabilir? Ben buna bakarım." ifadelerini kullandı. Özdağ, bunun üzerine "Sığınmacıları gönderdiğimizde enflasyon düşecek, kiralar azalacak. Boşuna para harcanmamış olacak. Ekonomi güçlenecek." değerlendirmesini yaptı.

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"MİLLETİ İKİNCİ EKMELEDDİN'LE ERDOĞAN ARASINA SIKIŞTIRMAYACAĞIZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ziyaretin ardından, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı desteklemeleriyle ilgili basın mensuplarının sorusuna cevap verdi.

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Gazetecilerle sosyal medya fenomenlerinin düzenledikleri anketlerin hepsinde Mansur Yavaş'a büyük destek çıktığını iddia eden Özdağ, şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili, TBMM'de bir açıklama yaptı ve 6 liderin adayı belirleyeceğini söyledi. Bir şey hatırlatmak isteriz: Altı lider Türk halkından daha büyük değil. Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin (İhsanoğlu) vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türkiye milletini ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız. Eğer Mansur Bey'i aday göstermezlerse Zafer Partisi olarak biz adaylık götürürüz. Kendi kişisel yaklaşımıyla 'Ben aday olmak istemiyorum.' derse Zafer Partisi bu konuda Türk milletinin önüne çıkar ve tarihi görevini yerine getirir."

Kaynak: AA

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Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan Ümit Özdağ Zafer Partisi

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