Mansur Yavaş iddiası gündem olmuştu! Herkes Cumhurbaşkanı adayını konuşurken İYİ Parti'den flaş çıkış

Süreç devam ederken İYİ Parti'den flaş bir çıkış geldi. Habertürk televizyonunda yayınlanan Gündem programına konuk olan Gazeteci Mehmet Acet; bir kulis bilgisini paylaştı. İYİ Parti'nin bir Genel Başkan Yardımcısıyla adaylık ve ittifak konusunu konuştuğunu belirten Acet; o sohbeti aktardı.

İYİ PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK Mİ?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısına adaylık süreciyle ilgili olarak soru sorduğunu belirten Acet; aldığı yanıtı aktardı.

ADAY KONUŞULURKEN PARLAMENTER SİSTEM ÇIKIŞI

'İYİ Parti'nin aday konusundaki tutumu şu şekilde. Bizim birinci önceliğimiz aday konusu değil. Adaylıktan önce parlamenter sisteme dönüşü önemsiyoruz. Birinci önceliğimiz parlamenter sisteme dönmek. İkinci noktada da seçim takvimi belli olmadan önce adayımızı açıklamak istemiyoruz. Bunun adaya da zarar vereceğini düşünüyoruz.'



