Mansur Yavaş: Metroyu 17 yıldır neden yapmadınız?

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın desteklediği CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Metro ilk yapacağımız işlerden birisi. 'Neyle yapacaksınız, bizim arkamızda hükümet var' diyorlar. 25 yıldır Ankara'yı yöneten bir belediye başkanı, 17 yıldır aynı hükümet var, neden yapmadınız şimdiye kadar?" dedi. Mansur Yavaş, Bağlıca'da eski bürokrat ve siyasilerin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Yavaş'a İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu eşlik etti. Yavaş, 31 Mart seçimlerinde projelerin yarışacağını belirterek, "1 Nisan'dan itibaren Ankara’da kim başkent kimliğini öne çıkaracak, kim tozsuz ve çamursuz yollarda yürütecek, ulaşımı kim daha iyi yapacak, musluktan kim içilebilir suyu akıtacak, aynı zamanda belediye başkanının bu asli görevlerinin yanında Ankara’nın ekonomisini nasıl canlandırıp, işsiz bırakmayacak, herkesi sarıp sarmalayacak, bu projelerin yarıştığı bir seçim olacak. Gittiğimiz her yerde de görüyoruz herhalde, Ankaralılar 5 yıl beni kendilerine hizmet etmek için seçecekler, karar vermiş görünüyorlar" dedi. 'GEÇEN SENE 5'Lİ ÇETE VARDI, ŞİMDİ 4'E İNDİ' Herkesi kucaklayacaklarını belirten Mansur Yavaş, "Seçim günü onlarla aynı olmadığımızı göstereceğiz. Oy versin vermesin, biz herkesin başkanı olacağız. Şimdiye kadar yapılan yanlışı biz yapmamış olacağız. Çünkü bizler gerçekten vatanı seviyoruz. Şefkat dili çok mu zor? Herkesi ötekileştiriyoruz. Geçen sene beşli çete vardı, şimdi dörtlü çeteye indi. Seçim bitince hepsi bitiyor. Ülkede zaten bu kadar hain varsa, ülke bitmiştir. Bunlar artık siyasetin söylemi olmaktan mutlaka çıkmalıdır" dedi. 'ZAMAN ZAMAN ELİMİZE BELGELER GEÇTİ AÇIKLAMADIK' Yavaş, 2009’daki adaylığını hatırlatarak, "Hiçbir zaman rakiplerimi kötülemedim. Zaman zaman elimize belgeler geldi, 'bunu açıklayın' diye, 'seçim zamanı bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok' dedim, açıklamadım. 2014’te de benzer şeyler oldu. Aleyhimize neler yapmadılar; ama biz de onlar gibi yapacaksak bu siyaseti hiç yapmayalım. Yine aynıları başladı, provokasyonlar. 2 adaylığımda da aynı parti baştaydı, herhalde herhangi bir şekilde bir yerle irtibatlandırılsaydım, bunu çarşaf çarşaf ortaya dökerlerdi. Bu yüzden diyorum ki; 'şuan yaptıkları hiçbir konuşma bizim üzerimizde tutmaz'." 'HARCAMALARI ULUSLARARASI FİRMALARA DENETLETTİRECEĞİZ' Göreve gelince şeffaf olacağını vurgulayan Yavaş, "Yaptığımız tüm harcamaları uluslararası denetim firmalarına denetlettireceğiz. Biz öncelikle hesap vermeye talibiz. Katılımcı olacağız. Bu Ankara'da yoktu bu zamana kadar. Bir kişi karar verdiği zaman, sonuçlarını görüyoruz. Metro ilk yapacağımız işlerden biri. 'Neyle yapacaksınız, bizim arkamızda hükümet var' diyorlar. 25 yıldır Ankara’yı yöneten bir belediye başkanı, 17 yıldır aynı hükümet var, neden yapmadınız şimdiye kadar? Bu bir zihniyet meselesi çünkü. Alt üst geçişle, köylü kurnazı gibi trafik sorununu çözebileceklerini düşündüler. Görüyorsunuz, alt geçişlere bile balık adam sokmaya başladık insanları kurtarmak için" diye konuştu. '250 MİLYON DOLAR ONLAR İÇİN KÜÇÜK PARALAR OLDU' Yavaş, Ankapark için Özhaseki’nin konuşmasını hatırlatarak, "Diyor ki 'yok canım o kadar değil, 250 milyon dolar'. 250 milyon dolar onlar için küçük paralar oldu artık. Mustafa Tuna bunun 400 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bakın seçimden sonra göreceksiniz, açıklayacağım en az 550 milyon dolar." 'TURİZMİN AHLAK BOZDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR' Ankara'da ulaşım sorununa dikkat çeken Yavaş, "Bakıyorsunuz Ankara'da akşamları hava kararmış, ulaşım yok. Ankara'da turist ne yapacak, nereyi gezecek? Turizmin herhalde ahlak bozduğunu düşünüyorlar. Ben Ankara Beypazarı'ında kültür turizmini canlandırdım. Allah'a çok şükür, oradaki bacasız fabrikaları bıraktık geldik. Bir tane de uygunsuz olay olmadı. Bırakın ahlak bozmayı, tam tersine insanların kültürünü birbiri ile paylaştığı bir değer olarak ortaya çıkıyor" dedi.

