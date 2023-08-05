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Mansur Yavaş: Şartları uyan tüm emekliler başvurabilecek

05.08.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına istenilen oranda zam yapılmaması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da harekete geçirdi! Yavaş, şartları uyan tüm Ankaralı emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini duyurdu.

Mansur Yavaş: Şartları uyan tüm emekliler başvurabilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şartları uyan tüm emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler. Başvuru; https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş emekli sosyal yardım başvurusu

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