Mansur Yavaş: Şartları uyan tüm emekliler başvurabilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şartları uyan tüm emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler. Başvuru; https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” ifadelerini kullandı.



