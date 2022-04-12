Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu! 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlatıldı

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılar için başlattığı yeni kampanyayı duyurdu. Yavaş, Ankara'daki ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödeyebilmek için 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlattıklarını açıkladı.

"SİZ BU KENTİN ÜMİTLERİNİ HEP İYİLİKLE YEŞERTTİNİZ"

Sosyal medya hesabından kampanya görselini ve yardım sayfasının linkini paylaşan Yavaş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar ankaratekyurek.com adresine girerek online olarak ihtiyaç sahibi insanların faturalarını ödeyebilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık.



Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım.https://t.co/gqCu0lxS0m pic.twitter.com/R651AHFl0D — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 12, 2022



