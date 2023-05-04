Mansur Yavaş'tan Bakan Soylu'ya tepki: Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde Manisa mitinginde sarfettiği cümleleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu'nun o paylaşımına Mansur Yavaş'tan tepki geldi. İşte haberin detayları...

"MAKAMINIZ VİDEO KESEREK TROLLÜK YAPILACAK BİR MAKAM DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, İçişleri Bakanı Soylu'yu etiketleyerek, "Sayın Süleyman Soylu, makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir. Siz gittikten sonra İHA'lar, SİHA'lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak." ifadelerini kullandı.

Sayın @suleymansoylu,



Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir.



Siz gittikten sonra İHA’lar, SİHA’lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak. pic.twitter.com/0L8oWOU744 — Mansur Yavaş 2023 ???????? (@mansuryavas23) May 4, 2023

MANİSA MİTİNGİNDEKİ KONUŞMASINI YAYINLADI

Millet İttifakı'nın geçtiğimiz günlerde Manisa'da düzenlediği mitinginde konuşma yapan Yavaş, o anları yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Artık boş lafa karnımız tok. Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız. 15'inden sonra şunu göreceksiniz: Ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak? Mülteci deposu olduk. Sınırlarımız delik deşik oldu. Bu sorun ne olacak? O bitecek, açlık, işsizlik ne olacak? 15'inden sonra gidip acaba ben bu faturamı nasıl ödeyeceğim?' diyeceksiniz. Çocuğunuz bir şeyler isteyecek ama hep şu cevabı duyacaksınız: 'Konuşma be!', 'Ben senden iyi bilirim', 'Gençler susun!', Sağcılar giderseniz gidin'... Bu tarzı göreceksiniz veya 'Gençler, bütün umudumuz sizsiniz', 'Bizim size öğüt vermek değil akıl almaya ihtiyacımız var' diyen bir yönetim gelecek."