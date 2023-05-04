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'Kasları beyninden fazla gelişmiş' demişti... Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: "Adamsan cevap ver"

04.05.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mansur Yavaş'ın "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var" diyerek isim vermeden yüklendiği Alpay Özalan'dan çok sert bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında Özalan, Yavaş için "İkiyüzlü ve çapsız" dedi. Yavaş'a bir takım sorular yönelten Özalan "Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!" ifadelerine yer verdi.

'Kasları beyninden fazla gelişmiş' demişti... Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: "Adamsan cevap ver"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan arasındaki polemik gündem yarattı. 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Ordu'daki mitingde konuşan Mansur Yavaş, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kendi sözlerini değiştirerek sosyal medyada paylaştığını iddia ederek tepki gösterdi.

MANSUR YAVAŞ: "KASLARI BEYNİNDEN FAZLA GELİŞMİŞ TROL BİR MİLLETVEKİLİ"

İsim vermeden Özalan'a yüklenen Yavaş, “Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki ‘asıl gündem seçim ve geçim.’ 14’ünden sonra İHA’lar, SİHA’lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur” ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN'DAN YAVAŞ'A SERT YANIT

Yavaş'ın açıklamalarına ise Alpay Özalan'dan jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özalan "Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!" ifadelerini kullandı.

Özalan'ın açıklamaları şöyle;

"Mansur Yavaş denilen kendini bilmez aklınca bana hakaret etmiş. Yahu sen zeka seviyen bilindiği için 4 yıldır konuşturulmayan bir çapsızsın. Kendi parti bile bile sana bu muameleyi yaparken, beyin konusuna girmen senin için biraz riskli değil mi? Konuştukça batma diye yıllarca konuşturulmadın.

"VATANSEVERİM DİYE ORTALIKTA GEZİYORSUN"

Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ve Selo'ya verdiği tavizlerin üzerini örtmek için ortalığa salındın. Dağdaki terörist elebaşları Kılıçdaroğlu'nu açık açık destekliyor. Sen de vatanseverim, adamım diye ortalıkta geziyorsun. Muhalefetin rezilliklerini örtmeye çalışıyorsun. Senin vatanın neresi, hangi vatanı seviyorsun?

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"İKİ YÜZLÜ! ADAMSAN CEVAP VER"

Beni iyi dinle iki yüzlü Mansur Yavaş. Ülkenin başına geçmesini istediğin Kemal Kılıçdaroğlu 'Oy verin Selo'yu hapisten çıkartayım. Özerklik getireyim' diyor.

Sana tek bir sorum var. 'Apo'nun heykelini dikeceğim' diye ve hendek teröründe özerklik isteyen Selo terörist mi değil mi? Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!"

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Mansur Yavaş seçim alpay özalan

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