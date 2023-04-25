Mansur Yavaş'tan canlı yayında 'Ben böyle bir şey görmedim' mesajı! Dikkat çeken 'mülakat' tepkisi: Bütün yakınları işe girdikten sonra...

Mansur Yavaş seçim gündemiyle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor. 14 Mayıs'a 19 gün kala Yavaş'tan çarpıcı açıklamalar geldi.

"SEÇİMİN 1. TURDA BİTECEĞİNİN GÖSTERGESİ"

Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Yavaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün Uşak'ta halk meydanlara sığmadı, gittiğimiz her yerde durum aynı. Seçimin 1. turda biteceğinin göstergesi. Böyle bir şey görmedim çünkü. Yıllardır seçime giriyoruz, böyle bir ilgi gördüğümü söyleyemem.

'MÜLAKAT' TEPKİSİ

"21 yıl sonra bütün yakınları işe girdikten sonra 'Mülakatı kaldıracağız' diyorlar. Bunun yıllar önce kaldırılması gerekiyordu.

"1 aylık seçim süreci içerisinde maaşımı almıyorum. Bence bakanların da istifa etmesi gerekirdi bu yeni sistemde. Bakanlar artık sayın cumhurbaşkanının birer sekreteri konumda. Şu anda kamu gücü siyaseten kullanılıyor.

"SEÇİM AKŞAMI 'ZAFER KAZANDIK' DEMEYECEĞİZ"

"Seçim akşamı zafer kazandık demeyeceğiz çünkü biz karşımızdaki kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Bir Müslümanın ağzından bal damlamalı, rakibi de olsa hakkında kötü konuşmamalı.

"HEM PKK GÜZELLEMESİ YAPIYORSUNUZ HEM PKK DÜŞMANLIĞI"

"Kandil'den yapılan bazı açıklamalar iktidarın değirmenine su taşıyor. Bunun karşılığında benim bir şey söylemem lazım. Bizim kırmızı çizgilerimiz vatanımız ve milletimizdir. Siz yerine göre PKK güzellemesi yapıyorsunuz, yerine görePKK düşmanlığı yapıyorsunuz.

"AMERİKA PKK'YI EĞİTİYOR, BUNA HANGİ HÜKÜMET SESSİZ KALABİLİR?"

"Teröristlikle suçlananların oranı yüzde 50'yi geçti. Sayın Soylu dağlarda 88 PKK'lının kaldığını söylüyor. 0 terörle aldınız ve ülkeyi getirdiğiniz nokta burada. Suriye'de Amerika PKK'yi eğitiyor. Buna hangi hükümet sessiz kalabilir?

"Elektrikli otomobil üretildi, TCG Anadolu üretildi, Allah razı olsun, güzel şeyler yapıldı. Ama onlardan önce de güzel şeyler yapıldı; HAVELSAN, ASELSAN...

