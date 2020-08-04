Mansur Yavaş'tan koronavirüs kararı: Girişleri sınırlandırdık

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kentte koronavirüs vakalarının ilk zamanlardaki seviyelerine çıktığını belirten Yavaş, "Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum." açıklamasını yaptı.

Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır.



Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık.



Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 4, 2020



