Mansur Yavaş'tan önemli açıklamalar: Kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatamız oldu

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuştu.

Geçmişte bir takım hatalar yaptıklarını ancak bu seçimde işi şansa bırakmyarak kazanacaklarını belirten Yavaş, "İşi şansa bırakmayacağız. Şimdi kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatalarımız da oldu. Benden de belki kaynaklanan olmuştur veya ekip arkadaşlarımızdan da kaynaklanan olmuştur, bunların hepsi kafamızda olduğu için bunları aşacak bir çabanın içerisine giriyoruz şimdi" diyen Yavaş, devamında "O hataları not aldık. Baştan itibaren bu hataları bir daha yapmamak ya da eksikleri not aldık diyim. Bunları ortadan kaldıracak şekilde hazırlanıyoruz. Zaten kafamda not olarak vardı, bunları sayın genel başkanlara da sunacağım ikisini de ziyaretimde. İnşallah tesadüfe veya şansa fırsat bırakmayacağız bu sefer" ifadesini kullandı.

Yavaş, "Sandıklara daha güçlü sarılacaksınız" yorumu üzerine de şunları söyledi:

Aynen. Onu hem manuel, hem dijital olarak sağlamasını birkaç koldan yapacağız bu sefer. Onun sistemini, yazılımını hazırladık arkadaşlarla. Ayrıca bir android uygulamamız var, hemen bugün yarın devreye giriyor. Mansur Yavaş takipçileri ile ilgili android uygulamamız girecek. Oradan da yapacağımız faaliyetlerin hepsini eylem birliği olacak şekilde yönlendirmeye çalışacağız. Bunun bir belediye seçimi olduğunu, harp olmadığını veya bir şeyin referandumu olmadığını Ankara'yı yönetecek kişinin seçileceği konusundan dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda bir propaganda birliği sağlamak için böyle bir uygulama hazırlamıştık onu da bugün yarın işleme sokuyoruz. Oradan da yöneteceğiz bütün Ankara'yı.